Fortnite, Roket Sürfünü Oyunculardan Öğrenmiş

Alınan haberlere göre Fortnite’ın yapımcı ekibi olan Epic Games dahi oyun içerisinde ateşlenen roketlere bir sörf tahtası gibi binilebildiğini kullanıcılar bu hamleyi yaygınlaştırınca fark edebilmiş. Anlaşılan her şey bir oyuncunun bunu denemesi ve yaygınlaştırmasıyla başlamış

Oyun içinde her türlü yeni aksiyonu geliştirmek için çabaladıklarını VE daha eğlenceli, ’arcade’ bir oyun deneyimi sağlamak için sürekli planlı hareket ettiklerini belirten Epic Games, 'roketlere binme' olayının planlı olmadığını bunun aslında oyun içi bir hata olduğunu belirtti.

'Neyin nesidir bu Roket Sörfü?' derseniz, sizi aşağıdaki derlemeye davet edelim:

Olayla ilgili bir tweet atan Epic Games Halkla İlişkiler sorumlusu Nick Chester, tweetinde: 'Aranızdan biri roketlere binene kadar bunun yapılabildiğini dahi bilmiyorduk, bakalım gelecekte neler göreceğiz’ diyerek bu oyun içi hatanın, artık oyunun kimliği olduğunu ve değiştirilmeyeceğinin de sinyallerini yakmış gibi görünüyor.

Chester'ın da dediği gibi 2 ay içerisinde hazırlanan ama tesadüfler eseri bize inanılmaz bir eğlence sunun bu oyunda kim bilir daha neler göreceğiz. Siz Webtekno takipçilerinin de bu oyuna dair fark ettiği 'ufak' ilginçlikler varsa ve bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz.