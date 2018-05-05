Fortnite son güncellemesiyle oyununuda 4. sezonu başlattı. Bu süreçten sonra Epic Games, iOS üzerinden toplam 50 milyon dolar kar etti.

Bildiğiniz gibi Epic Games, 1 Mayıs'ta Fortnite'ın 4. sezonunu başlatmıştı. Fortnite'ın son geliştirilmesi oyunun en başarılı güncellemeleri arasında. Oyunda önceki günlerde gökteki garip cisimlere dair Youtube, Twitter, Reddit ve tüm sosyal medya hesaplarında birçok komplo teorisi üretilmişti. Epic Games'e karşı oluşan bu heyecan yerini giderek kar marjına bıraktı. Sensor Tower'ın bildirdiği üzere 4. sezonun karı, 50 milyon doları aştı.

Sensor Tower ne diye soracak olursanız, hemen açıklayalım; Sensor Tower, binlerce hatta milyonlarca telefon kullanıcısının indirdiği uygulamaları sürekli takip eder ve bunun üzerinden bazı tahminlerde bulunur. Fornite'a gelecek olursak şirketin iOS'ta 25 milyon dolara ulaşması yalnızca 30 gün sürdü. Son iki haftada Fornite'ın karı tam iki katına çıktı ve 50 milyon doları buldu.

Sensor Tower mobil analisti Randy Nelson bir blog yazısında şöyle yazıyor: "1 Mayıs itibariyle oyuncu harcamaları 293 kat arttı, yani önceki salı gününe kıyasla harcamalar 4 katına çıktı. Oyun gelirinin bu kadar artma sebebiyse 10 dolar değerinde bir paketten kaynaklanıyordu. Bu paket, belirli bir sezon boyunca bazı zorlukları tamamlamanız için içerik ve diğer avantajların kilidini açıyor."

Harcamalardaki artışın mobil sürümde epey bir arttığını görüyor olsak da aynı durum PC ve konsollar için de geçerli. Epic Games, önümüzdeki günlerde yeni güncellemelerle paraya para dememeye devam edecek.