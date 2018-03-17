Fortnite Sunucuları Bazı Platformlarda Sorun Yaşatıyor

Fortnite Sunucuları, PS4, Xbox One ve PC'de sorunlar yaşıyor. Bununla birlikte yapımcı Epic, sorunun üstünde çalıştığını bildirdi.

PS4, PC ve Xbox One'da Fortnite oynama konusunda sancılı bir süreç geçiriyorsanız, oyunun resmi Twitter sayfasındaki açıklamaya bakabilirsiniz. Bazı sorunlar yaşanıyor ve bu sorunlar, yeni oyuncuların akın akın gelmesinin bir sonucu olarak başladı. Bunun yanında geliştirici Epic Games, yeni trafiği karşılayabilmek için çalışmaya başladı.

Epic, o zamandan beri, giriş ve eşleme hizmetlerinin iyileştiğini, ancak tam iyileşmeyi sağlamak için durumu izlediğini söyledi. Sorunlar, oyuncuların raporlarına göre henüz tamamlanmamış durumda, ancak işleyişin yakında tamamen düzeleceği beklenmekte. Yeni oyuncu akışı, Fortnite Mobil testinin başlatılmasına bağlı olabilir. Oyunun mobil sürümü için davet iOS kullanıcılarına gitti. Epic, mobil versiyonun cross-play ile tam bir Battle Royale deneyimi sunacağına söz verdi.

Ayrıca rap müzik sanatçısı Drake'in Twitch yayıncısı Ninja ile Fortnite oynadığı son yayının sonucu olarak oyuna daha büyük bir ilgi var. Yayının inanılmaz derecede popüler olduğu ve bir noktada 600.000'den fazla eşzamanlı izleyiciye ulaştığı kanıtlandı. Bu bireysel bir yayın için önceki 400.000 rekoru kırdı. Drake, stüdyoda çalışırken Fortnite'i çok oynadığını açıkladı. Siz de Fortnite oynuyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.