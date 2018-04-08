Fortnite’ta Kazanmanızı Sağlayacak 5 Önemli İpucu

YouTuber Ali-A tarafından verilen Fortnite’ta birinci olmanızı sağlayacak 5 ipucunu sizler için derledik.

Ücretsiz olması ve kalitesiyle yakaladığı büyük çıkısı sürdüren Fortnite, oynaması oldukça zevkli bir oyun. Ancak sürekli olarak kaybetmek bir süre sonra sıkıcı bir hale gelebiliyor. Eğer haberimizde yer alan YouTuber Ali-A’nın tavsiyelerine kulak verirseniz kazanma oranınızı büyük oranda arttırabilirsiniz. Buraya tıklayarak tavsiyeleri veren Ali-A’nın Twitter sayfasına ve diğer platformlarda yaptığı yayınlara bakabilirsiniz.

Ancak şunu unutmayın bu tavsiyeler veya topladığınız eşyalar sizi daha iyi oyuncu yapmayacak ve uyduğunuzda kesin kazanacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Kazanmanın tek yolu sürekli pratik yapmaktan ve kendi stratejilerinizi oluşturmaktan geçiyor.

Verimli Bir Şekilde İnşa Etmeyi Öğrenin

Oyundaki en iyi oyuncular inşa kısmında gerçekten başarılılar. İnşa konusunda yavaş kalmanız genellikle vurulmanıza neden olur bu nedenle oyuna yeni başladıysanız bu konuda elinizi hızlandırmalısınız. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 1 x 1 kurmak için gerekli pratikleri yapın.

Mantıklı Yağma Yapın

Her zaman 5 silah bulundurmamaya dikkat edin. Çünkü medkit, bandage ve korumalara ihtiyacınız olacak. Bu nedenle üstünüzde taşıdıklarınızı kendi oyun mantığınıza göre dengeli bir şekilde dağıtın.

Kalan Rakip Sayısını Sürekli Kontrol Edin

Oyunun sonuna geldiğinde, kaç oyuncunun olduğunu saymaya çalışın. Çünkü rakip sayısı strateji belirlemeniz adına büyük önem taşıyor. Ufak bir alanda çok rakip varken gördüğünüz kişiyi öldürerek tüm gözlerin size dönmesinden sakınmak oldukça mantıklı bir strateji olabilir. Ayrıca aynı şekilde tüm rakiplerinizi tespit ettikten sonra ona göre konum alabilirsiniz.

Oynamaya Devam Et

Her zaman kazanmayı beklemeyin ve oynayarak kendinizi geliştirmeye devam edin. Eğer yeni bir oyuncuysanız sonlara kalmak için başlarda silahlı çatışmadan kaçınmak oldukça mantıklı bir hamle olabilir.

Farklı Oyunlar Oynayın

Call of Duty ve CS:GO gibi oyunlarda sürekli olarak elinize rakip öldürmek için şans geçiyor, ancak Fortnite’ta böyle bir şansınız yok. Bu nedenle pratik yapmak oldukça güç olsa da, farklı nişancı oyunları oynayarak aiminizi daha iyi duruma getirebilirsiniz.