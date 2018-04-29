Fortnite’ta Ücretsiz V-Bucks Nasıl Kazanılır?

Fortnite içerisinde çeşitli şeylere harcanan V-Bucks’ın ücretsiz kazanma yollarını sizler için derledik.

Hem Battle Royale PvP modunda hem de Save The World hikaye modunda harcanabilen oyun içi para birimi V-Bucks sayesinde silahlar, tuzaklar, alet şemaları ve yeni kahramanlar içeren Lama Pinata kart paketleri satın alabilirsin! Ancak sitelere göre değişiklik gösterse de 1000 V-Bucks için ortalama 30 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Dilerseniz haberimizin devamındaki ipuçlarından faydalanarak ücretsiz V-Bucks kazanabilirsiniz.

Save The World Kilidini Açın

Fortnite’ın 2018’de ücretsiz olarak oynanan PVE modu Save The World’de bir kere kazanarak başarı kilidini açtığınızda tüm Epic Games alanlarında kullanabileceğiniz V-Bucks ödülü alırsınız. Bunu Fortnite için harcamak tamamen size kalmış.

Ana Hikaye Storm Shield Defense

Ana hikayede ilerlerken açtığınız her Storm Shield Defense başarısı sizi 100 V-Bucks ile ödüllendirir ve bu başarıları tekrar tekrar yapabilirsiniz.

Challenge

Meydan okuma görevlerini her tamamladığınızda 50 V-Bucks ödül alırsınız. Bu görevler 10 defaya kadar tekrarlanabilir.

Daily Quest

Günlük görevler meydan okumalardan çok daha kolay yapılabilir ve her biri 50 V-Bucks verir. Çabuk tamamlamak için görevlerde verilen gerekli talimatları yerine getirmeyi unutmayın.

Collector’s Book Seviye Atlatma

Fazlalık olarak aldığınız tüm eşyalar Koleksiyoncunun Kitabında depolanır. Bu eşyalarla kitabı 6. seviyeye getirdiğinizde 500 V-Bucks ile ödüllendirilirsiniz. Yalnızca kopya eşyaları saklayabildiğinizi unutmayın.