Fortnite’taki Göktaşlarının Ardında Thanos mu Var?

Yarın itibariyle Thanos ve eldiveni, süresi belirsiz bir etkinlik kapsamında Fortnite evrenine geliyor!

Avengers: Infinity War’ın muhteşem gişe başarısı ve sürpriz finalinin ardından her geçen gün, gerek film boyunca benimsediği felsefesi gerek süper bir kötüden öte anti-kahraman olmasıyla kendinden daha da bahsettiren Thanos, yine yerinde durmuyor. 8 Mayıs itibariyle tüm Fortnite platformlarına eklenecek olan etkinlikte oyuncular Thanos’un 6 güç taşlı eldivenini bulmak için kıyasıya mücadele etmeye hazır olsun!

‘Infinity Gauntlet Limited Time Mashup’ adı verilen mod, oldukça yüksek bir ihtimalle haritanın içerisinde rastgele bir şekilde gizlenmiş olan Thanos’un eldivenini bulmaya yönelik olacak. Tabii asıl eğlence, eldiveni bulduktan sonra başlayacak, çünkü eldiveni bulan oyuncu Thanos’un kudretine kavuşarak rakiplerine korku salacak.

Size çok daha ilginç bir bilgi verelim, bu mod alelade insanların iş birliği ile değil, Avengers: Infinity War’un, Fortnite hayranı savaş yönetmenlerinin iş birliği ile biz oyuncuların huzuruna sunuluyor. Geriye tüm bu gerçekleri sindirdikten sonra tek bir soru kalıyor, 'Fortnite’ın semalarını işgal eden göktaşlarının Thanos ile ilgisi olabilir mi?'