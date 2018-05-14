Marvel'daki en kaliteli kötülerden Thanos'u Fortnite'ta görebilmek için yalnızca bir gününüz kaldı.

Marvel ve Fornite hayranlarını epey bir heyecanlandıran Thanos modu, yarın itibarıyla son bulacak. Eğer şu ana kadar Infinity War'daki en güçlü karakteri elde edemediyseniz şansınıza küsün.

Epic Games, bugün Twitter hesabında Avengers: Infinity War temalı Fornite modunun yarın itibarıyla sonlanacağını söyledi. Eğer Thanos karakterine sahipseniz onunla vedalaşma vakti geldi.

Çoğu sınırlı süreli etkinliklerden farklı olarak Avengers modu, Marvel lisans anlaşmasına bağlı. Bu da demek oluyor ki Marvel'ın bir sonraki Avengers filmiyle birlikte Thanos'u yeniden Fortnite'da görebiliriz. Ne yazık ki Epic Games, henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.