PUBG’ye Özenen Call of Duty Black Ops 4’ün Sunduğu 5 Şey!

Her yıl yeni bir Call of Duty oyunu çıkartmaya yemin eden Activision ve Treyarch, E3 2018 etkinliği gelmeden beklenen büyük duyuruyu gerçekleştirdi. Black Ops serisi ile kimi zaman eleştirilen, kimi zaman sevilen Call of Duty bu kez bambaşka bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Call of Duty, bilgisayar ve konsol oyunları çağının en unutulmaz serileri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Call of Duty: WW2 ile köklerine dönen yapım, Black Ops serisini terk etmedi. Dördüncü Black Ops duyurusunu dün gerçekleşen bir basın toplantısıyla duyuran Treyarch, Black Ops’4’ün 12 Ekim 2018’de PC, PlayStation 4 ve XBox One için çıkacağını açıkladı. Oyunun en dikkat çekici tarafı, değişen oyunculuk dünyasına ve oyuncuların ilgisine göre radikal yenilikler sunması oldu. Örneğin hikaye modu kaldırıldı, ancak yerine eksikliğini hissettirmeyecek popüler bir oyun tarzı getirildi. İşte Call of Duty: Black Ops IIII ile değişen şeyler: 5. Güle güle tek oyunculu, sinematik hikaye modu: Black Ops serisi Mason ve Raznov isimli karakterin hikayesine odaklandığımız, yıllar süren bir hikayeyi konu alıyordu. Soğuk savaş yıllarında başlayan senaryo bizleri geleceğe götürmüş, gelişmiş teknolojileri denetmişti. Ayrıca hikaye örgüsü her ne kadar eleştrilse de klasik bir Call of Duty oyunu olduğu kesindi. Dördüncü oyunuyla birlikte Black Ops serisinde artık hikaye modu bulunmayacak. Bu durum Call of Duty’nin diğer alt serilerine yansır mı bilinmez, ancak şirketin oyun dünyasının trendlerini yakalamaya çalıştığı bir gerçek. Treyarch, solo görevlerin çok oyunculu modlarla entegre şekilde çalışacaklarını açıkladı. Bu durum, oyunun temposunu arttıracak şekilde dizayn edildi. 4. Hoş geldin Blackout modu ve dünyanın en büyük çok oyunculu haritası: Fortnite ve PUBG gibi oyunların yükselişi, beraberinde yeni bir oyunculuk anlayışını da getirdi. Her iki oyun da kısa sürede milyonlarca oyuncuya seslenince Treyarch düğmeye bastı. Blackout adına sahip oyun modunu açıklayan şirket, bugüne kadar tüm Call of Duty oyunlarında görülmüş en büyük haritadan 1500 kat daha büyük olan bir harita olacağını söyledi. Bu harita daha önceki oyunlarda bulunan çok oyunculu haritalardan esinlenilerek hazırlanacak. Haritaya tıpkı PUBG’de olduğu gibi paraşütle atlayacak, bireysel ya da takımlar halinde hayatta kalmaya çalışacağız. Oyuncular harita üzerindeki kara, deniz ve hava araçlarıyla etkileşim kurabilecekler. 3. Zombies moduna aynen devam, ancak bu kez daha büyük: Call of Duty World at War oyunu ile ortaya çıkan, sonrasında bir alt seri haline gelen Zombies modu çok fazla beğeniliyor. Sürekli güncellenen bu mod, farklı oyun tarzlarıyla sürükleyici bir eğlence aracı haline geldi. Black Ops IIII ile 4 farklı karakter ve 3 farklı Zombies modu arasında seçim yapacak oyuncular, Titanik ve gladyatör arenası gibi haritalarda zombilere karşı savaşacaklar. Ayrıca diğer takım arkadaşları da artık yapay zeka desteğine sahip olacak ve tek kişilik Zombies oyunları daha eğlenceli olacak. 2. Çok oyunculu modda Black Ops III esintileri: World War II’de yer alan sağlık paketleri pek de sevilmemişti. Oyuncular Black Ops III’te yer alan sağlık sistemini Black Ops IIII’de de görecekler. Aynı zamanda Pick 10 sistemi de geri gelecek. Oyuncular sağlık paketleri, korumalı kıyafetler içeren bir dizi eşya arasından seçim yapabilecekler. 1. Güle güle Steam, hoş geldin Battle.net: Artık Steam üzerinden erişilecek daha fazla Call of Duty olmayacak. Activision oyunu Battle.net üzerinden kullanıma sunacak. Zaten PUBG ile eli epey güçlenen Steam’e bu konuda rakip çıkması güzel bir durum. Sonuçta rekabet her türlü oyuncunun avatajına olan bir şey. Activision’un aldığı bu karar bazı oyuncuların tepkisini çekmeye başladı bile. Ne olursa olsun, cesur bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım Call of Duty, geleneksel yapısını terk ettiği yeni nesil oyun sistemiyle PUBG ve Fortnite’a kafa tutabilecek mi. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Kaynak : https://www.techradar.com/news/5-big-changes-that-are-coming-in-call-of-duty-black-ops-4

