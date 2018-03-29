'Ninja' Canlı Yayınında 'Nigga' Dediği İçin Özür Diledi

Fortnite'ın ünlenmesinde epey bir rolü olan 'Ninja' olarak da bilinen Fortnite Twitch yayıncısı Tyler Blevins, son günlerde eski popüleritesine sahip değildi.

Blenvins, yayınına rapçi Drake ve futbol yıldızı JuJu Smith-Schuster gibi misafirler alarak izlenmesini arttırmaya çalıştı. Ancak son zamanlarda bir oyun yayını esnasında ırkçı bir söz kullandıktan sonra internet alemi tarafından linç edildi.

Ünlü yayıncı ve Youtuber olan Matthew Haag ile olan canlı yayın sırasında Blevins, sözleri Logic adlı rapçiye ait olan “44 More” adlı şarkıyı söylemeye başladı. Şarkıdan birkaç yer söyledikten sonra Ninja, orijinal parçada da geçen 'my nigga' adlı kısmı da - sanırım şarkıya kendini kaptırdı - söyledi. Haag ise şaşkınlığını belirtircesine yayın esnasında garip bir yüz ifadesine büründü.

Blevins, Twitter'da Perşembe sabahı bir özür diledi ve olayın yanlış anlaşıldığını da özründe belirtti: "Kötü niyetin olmadığıma dair yemin ederim (şarkının kötü tüm sözlerini söylemedim bile; şarkı sözlerini dinledim ve dilimi mümkün olduğunca sakınmaya çalıştım). Yine, herkesi rahatsız ettiğim için özür diliyorum ve hepinize benimle dalga geçtiğiniz için teşekkür ediyorum."

Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Blenvis gerçekten kötü niyetle mi bu şarkı sözlerini söyledi, yoksa yalnızca şarkı sözlerine kendini fazlasıyla kaptırdığı için mi 'bu ırkçı sözü' sarf etti.