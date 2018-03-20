Fortnite Yayıncısı Ninja’nın Dudak Uçuklatan Aylık Kazancı

Fortnite yayınları açan Ninja, CNBC’de kazandığı para ve oyun bağımlılığı hakkında açıklamalar yaptı.

Twitch üzerinden Fortnite yayınları açarak kısa sürede popüler bir isim olan Tyler “Ninja” Blevins, CNBC ile yaptığı röportajda aylık geliri ve oyun bağımlılığı hakkında konuştu. Kabaca aylık 500.000 dolar gelir elde ettiğini açıklayan Ninja, bu gelirin çok büyük bir kısmını Amazon ve Twitch Prime abonelerinden elde ettiğini, YouTube, Instagram ve Twitter’da da çok sayıda takipçisi olduğunu açıkladı. Twitch ve Amazon Prime’ın insanların belirli oyunlardan para kazanmasına izin verdiğini belirten Ninja, günümüzün en popüler oyununun Fortnite olmasının bu parayı kazanmasının temel nedeni olduğunu belirtti.

Fortnite gibi oyunların çocukların hayatını kötü yönde etkilediği, bu oyunu oynamak için okula gitmedikleri sorusuna, “okulda kalın” diyerek yanıt veren Blevins, “Noodles and Company’de çalışırken bir yerden üniversiteye gittim. Okulda iyi bir şekilde devam ettim ve hayatımın geleceğine odaklanıp akış üzerinden çalışmaya devam ettim” dedi. “Çocuklar, her şeyi bırakıp video oyunlarına odaklanamazsınız. Şu anda çok rekabetçi bir kariyer yarışı var ve geleceği güvenceye aldığınızdan emin olmak için ekstra zaman ayırmanız gerekiyor” diyen Blevins, oyun oynamanın belirli bir noktaya kadar güzel olduğunu, ancak hiçbir zaman hayatınızın odak noktası olmaması gerektiğini belirtti.

Ayda 500.000 dolar kazanıp Drake gibi ünlü bir isimle oyunlar oynamak çoğu kişinin hayali olabilir, ancak herkes bu kadar şanslı değil. İnsanlara kendini sevdirmek çok zor bir iştir ve sadece oyun oynayarak bunu yapamazsınız. Evet, Blevins’in gösterdiği gibi bir başarı sergileyip ayda 500.000 dolar kazanmak elbette güzel olurdu, ancak bunun öncesinde eğitiminizi almak (tamamlamak) da bir o kadar önemli.