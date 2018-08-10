Düşük Donanımlı Telefonlar İçin PUBG Lite Geliyor

Zayıf donanımlı akıllı telefonların da dünyanın en iyi mobil battle royale oyunundan mahrum kalmaması gerektiğini düşünen Tencent Games, PUBG Lite'ı erişime açtı.

Eğer bir Apple iPhone’a ya da Samsung Galaxy akıllı telefona sahip değilseniz, dünyanın en popüler battle royale oyunlarından biri olan Fortnite’ın mobil sürümünü oynayamazsınız. Daha önce pek çok oyunun iPhone’lara özel olarak piyasaya çıktığını görmüştük. Ancak bir oyunun Android ekosisteminde dahi belirli bir markaya özel olarak piyasaya çıkması, pek alışık olduğumuz bir durum değil.

Fortnite’ın en büyük rakibi olan PlayerUnknown’s BattleGrounds’ın mobil versiyonu PUBG Mobile’ı geliştiren Tencent Games, Fortnite’ın sınırlı sayıda marka ve model için piyasaya sunulmasını kendi adına bir avantaj olarak görüyor. Tencent Games, daha fazla Android kullanıcısının PUBG Mobile oynayabilmesi için şimdi de PUBG Lite adında daha hafif bir sürümü oyuncuların beğenisine sunuyor.

Bildiğiniz gibi PUBG Mobile, mobil sürüm olsa dahi haritanın boyutları, grafikleri ve efektleri ile PC’deki oyun keyfini akıllı telefonlara taşıyordu. Bu durum, PUBG Mobile oynamak isteyen kişilerin nispeten ‘güçlü’ akıllı telefonlara ihtiyaç duymasına neden oluyordu. PUBG Lite ise PUBG Mobile’a göre çok daha düşük sistem gereksinimleri ile neredeyse aynı deneyimi sunmayı vadediyor. Neredeyse…

Tahmin edebileceğiniz gibi PUBG Lite, PUBG Mobile kadar yüksek grafik kalitesine sahip değil. Ayrıca sesleri de HD kalitesinde duymuyorsunuz. PUBG Lite’ta da tıpkı orijinal sürümde olduğu gibi arkadaşlarınız ile birlikte maçlar oynayabilirsiniz, oyunun temel içeriği neredeyse birebir aynıdır. Bununla birlikte PUBG Lite’da maçlar 100 kişi yerine 40 kişi ile kurulur. Ayrıca haritalar 8X8 kilometre değil, 2X2 kilometredir.

Tencent Games’in PUBG Lite’ı mükemmel bir zamanlama ile piyasaya sürdüğünü söyleyebiliriz. Mobil oyuncular, Samsung ile yaptığı anlaşma için Epic Games’e ateş püskürürken, Tencent Games, PUBG Lite ile daha fazla oyuncuyu kucaklamış olacak. PUBG Lite en azından şu an için tüm pazarlarda kullanıma sunulmuş değil. Ancak kısa süre içinde oyunun APK dosyalarının çevrimiçi ortama düşmesi muhtemel.