Forza Horizon 2, ARK, Just Dance ve Birçok Oyunda İndirim!

Microsoft’un Xbox Live üyeleri için sunduğu indirim fırsatında bu hafta oldukça güzel oyunlar var.

Tıpkı Steam ve PlayStation’da olduğu gibi Xbox’ın da indirim dönemleri olurken özellikle Xbox tarafının, yani Microsoft’un artısı ise genellikle sevilen ve AAA seviyesindeki yapımlara yer vermesi olarak dikkat çekiyor. Şimdi ise haftalık indirimlerini yenileyen Microsoft, Xbox One ve Xbox 360 için birçok oyunda indirime gitti.

ARK: Survival Evolved, Forza Horizon 2, Lords of Fallen ve Just Dance 2016 gibi birçok oyunda yapılan indirimler ise şu şekilde;

Xbox Live Gold Haftanın İndirimleri

ARK: Survival Evolved: 38TL (%50 İndirim)

Assassin’s Creed Unity: 25,52TL (%60 İndirim)

Forza Horizon 2: 90TL (%50 İndirim)

Just Dance 2016: 63,75TL (%50 İndirim)

Lords of the Fallen: 43,38TL (%75 İndirim)

Color Symphony 2: 16,75TL (%33 İndirim)

HoPiKo: 12,32TL (%30 İndirim)

Mega Coin Squad: 19,50TL (%50 İndirim)

Reus: 35,40TL (%40 İndirim)

-

Anna (Extended Edition): 6,25TL (%75 İndirim)

DARK: 9,80TL (%80 İndirim)

Dollar Dash: 3TL (%75 İndirim)