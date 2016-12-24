Forza Motorsport 7 Geliyor!

Forza, yeni oyunu ile önümüzdeki yıl seriye devam edecek.

Sağlam yarış oyunu serilerinden olan Forza'nın yedinci oyunu ile seriye devam edeceği haberi muhtemelen çoğunuz için sürpriz olmamıştır. Yani zaten beklenen bir haberdi, nitekim de öyle oldu.

Fakat serinin yedinci oyununun geleceğini duyuran isim biraz ilginç. Dünyaca ünlü profesyonel oyun direksiyonu üreticisi Fanatec firmasının CEO'su Thomas Jackermeier, Forza'da imzası bulunan Turn 10 Studios ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmeyi Fanatec forumunda paylaşan Jackermeier, yeni Forza oyununun da geleceğini resmi olarak duyurmuş oldu.

Söz konusu forumda ayrıca Jackermeier, oyunculara Forza Motorsport 6'da direksiyon ve pedal gibi konularda ne denli problemler yaşadıklarını ve yeni oyunda nasıl yenilikler istediklerini de sormuş ve oyuncular ile fikir alışverişi yapmış.

Forza Motorsport 7'nin 2017 yılında geleceğini biliyoruz fakat henüz kesin bir tarih ortaya çıkmış değil.