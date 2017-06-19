Forza Motorsport 7, Kokunç Miktarda Sabit Disk Alanı İstiyor!

Yılın en çok beklenen ve Xbox One X’in çıkış yakalayacağı ilk oyun olan Forza 7, istediği üst düzey donanım özelliklerinin arasına rekor sabit disk alanını da ekledi.

Xbox One ve PC’lerde gerçek 4K olarak oynanabilmesi, saniyede 60 kare ile gerçekçiliği üst düzeye çıkarması yeni Forza için fazlasıyla heyecan yaratıyor. Ancak kullanıcıların oyuna erişebilmeleri için bir engel daha çıktı: Sabit disk alanı.

Haliyle böyle üst düzey grafiklere ve gelişmiş dinamiklere sahip oyunun boyutu merak ediliyordu. Hem PC hem de Xbox One X üzerinde oyunu yüklemek isteyen kullanıcıların tam 100 GB’lık bir boşluğa ihtiyaçları olacak. Yani 500 GB’lık bir sabit diskiniz varsa 5’te 1’ini sadece Forza 7 için ayıracaksınız.

Şimdiye kadar dosya boyutu açısından en büyük oyunlardan biriyle karşılaştığımızı belirtelim. Ayrıca DLC ya da farklı paketlerle bu alanın şişmesi de muhtemel. Bu konuda bir önceki örnek ise Halo 5’ti, ancak o, tüm paletler yüklendiği takdirde ancak 100 GB’lık bir boyuta ulaşabiliyordu.

Forza 7'nin, 3 Ekim 2017'de Xbox One X ve PC için piyasaya çıkması bekleniyor.