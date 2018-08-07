Fossil, 4. Jenerasyon Q Serisi Akıllı Saatlerini Duyurdu

Akıllı saat piyasasında kendine iyi bir yer edinen Fossil, Wear OS ile gelecek olan 4. jenerasyon saatlerini duyurdu.

ABD menşeli tasarım, moda ve mücevher firması Fossil, yeni nesil Q serisi saatlerini duyurdu. Qualcomm Snapdragon Wear 2100 işlemcilerin bulunacağı saatlerde birkaç kayda değer yenilik de olacak.

İlk göze çarpan özellik, cihazların yüzmeye karşı dayanıklı olacak olması. Diğer gözümüze çarpanlar ise bağımsız GPS özelliği, kalp ritm ölçeri ve temassız alışveriş sağlayan NFC özelliği. Bununla birlikte saate onlarca farklı kadran tasarımı eklenecek. Artık saati kullanırken, kadrana sosyal medya fotoğraflarınızı otomatik olarak koyabileceksiniz.

Yeni bataryalarla saatler bir saatin altında bir süre şarjla, tam bir günü çıkarabilecek. Böylece gün içerisinde şarj cihazı ile uğraşmanız gerekmeyecek. Fossil Q Venture HR ve Explorist HR gibi birden fazla modelle piyasaya çıkacak olan akıllı saatlerin $255 - $275 bandında satışa sunulması bekleniyor. Eğer cihaz ilginizi çektiyse, saati entegre kullanmak için iOS 9.3 veya Android 4.4 üzeri bir akıllı telefonunuzun olması gerektiğini hatırlatalım.