Fotogrametri İle Gemi Enkazını Hayata Döndürmek!

76 yıl önce 2. Dünya savaşında Nazi savaş gemileri tarafından Mısır kıyılarında batırılmış İngiliz savaş gemisi SS Thistlegorm, fotogrameti yöntemiyle hayata döndürüldü!

İngiltere'nin Nottingham Üniversitesi ve Mısır'ın İskenderiye Üniversitesi'nin yaptığı ortak çalışma ile, 76 yıl önce 2. dünya savaşı sırasında, Mısır açıklarında Alman kuvvetleri tarafından batırılan SS Thistlegorm isimli İngiliz savaş gemisi, fotogrametri adı verilen yöntemle yeniden hayata getirildi. Batık enkazının hem modellenmesi hem de 360 Derecelik videolarla desteklenmesi ile, enkazı siz de gezebiliyorsunuz.

Fotogrametri aslında, kısaca ölçümlü fotoğraflar çekilerek bir alanı görsel olarak tamamını çekmek ve bu görüntüleri birleştirerek 3 boyutlu model yapma yöntemi. Yeni bir yöntem değil, ancak Nottingham ve İskenderiye Üniversiteleri bu yöntemi 360 Derece 4K çekim yapan GoPro modelleriyle destekleyince ortaya harika görüntüler çıkmış. Hemen sizi 360 derecelik tanıtım videolarına alalım.

Ayrıntılı 3 Boyutlu modelleme içerisinde 360 derecelik videolar arasında daha detaylı videolarda gezinmek istiyorsanız, arayüze buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Hem arayüzdeki hem de yukarıdaki Youtube videosunun VR gözlükleriyle uyumlu olduğunu belirtelim. Ayrıca fotogrametri ile çıkarılan 3 boyutlu modele de buradaki bağlantı üzerinden ve araştırmayla ilişkin tüm bilgilerin olduğu sayfaya da buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gemi enkazı içerisinde dolaşmayı sevdiniz mi?