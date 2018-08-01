Ultimate Lens Hood adlı silikon lens başlığı, herhangi bir camın arkasından fotoğraf çekerken yaşanan ışık yansıması sorununu tamamen ortadan kaldırıyor.

İster akıllı telefonunuzun basit kamerasını kullanın ister profesyonel bir fotoğraf makinesi; eğer herhangi bir camın arkasından fotoğraf çekmek isterseniz cam, gelen ışığı objektife yansıtır ve çekmek istediğiniz görüntünün bozulmasına neden olur.

Josh Smith, Japonya gezisi sırasında camdan yansıyan ışığın fotoğrafçılar için büyük bir sorun teşkil ettiğini fark etti ve aklına bir fikir geldi. Hemen her kamerada kullanılabilecek silikon bir lens başlığı tasarlayan Smith, ışık yansıması sorununu tamamen ortadan kaldırdı.

Aşağıdaki hareketli fotoğrafta da gördüğünüz gibi Ultimate Lens Hood (ULH) adlı lens başlığı, camdan yansıyan ışığın sıfıra inmesini sağlıyor. Bu sayede camın arkasında bulunan bir nesneyi ya da manzarayı kusursuz bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz.

Standart ULH, DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerinin 60mm ve üzeri geniş telefoto lenslerine uyacak şekilde tasarlandı. ULHmini ise 30mm’den 60mm’ye kadar lens genişliği bulunan akıllı telefon ve dijital kameralar için geliştirildi.

Josh Smith, Ultimate Lens Hood için KickStarter’da fon toplamaya çalışıyor. Smith, şu ana kadar 40 bin dolarlık yatırım toplamış durumda. Smith’in hedefi, Ekim 2018’e kadar kendisine destek verenlere ULH’yi ulaştırmak.