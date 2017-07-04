Fotoğrafları daha çok bulanıklaştırarak karşımıza çıkan Rolling Shutter etkisini sizler için inceledik ve bir de güzel video paylaştık.

Telefon kameralarında sık sık rastladığınızı düşündüğüm, ancak neden ve nasıl olduğunu tam olarak çözemediğiniz Rolling Shutter efekti ile ilgili video hazırlayan SmarterEveryDay isimli YouTube kanalı, bu efektin ortaya çıkmasını son derece anlaşılabilir bir dil ve görsellerle anlatmış.

Genelde telefonunuzla fotoğraf veya video çekerken telefonu hızlıca hareket ettirdiğiniz sırada çıkan o bozuk görüntüye Rolling Shutter deniyor. Sanatsal kullanımı dışında hiç kimsenin ilgisini çekmeyen bu efekti görmemek istiyorsanız, ilk yapacağınız şey elinizi sabit tutmak ve eğer mümkünse kamera ayarlarını en yüksek FPS konumuna almak olmalı.

Rolling Shutter’ın teknik nedenlerine indiğimizde görüyoruz ki bir video kaydında ne kadar az FPS varsa video bu efekte o kadar çok yakalanıyor. Bunu anlamak için öncelikle kameraların mantığını anlamamız gerekiyor. Bir kamera karşıdaki görüntüyü alırken tüm görüntüleri aynı anda almaz, piksel piksel alır. Genelde en üst soldan sağa doğru doldurularak gidilen pikseller en altta sağa inene kadar devam eder. Biz 30 FPS’de 4K video çekiyor derken en üst soldan başlayıp en alt sağa giden 4K çözünürlüğünde 30 fotoğraf çektiğini söylemeye çalışıyoruz. O yüzden hızlı nesneleri ağır çekimle almak istiyorsak çok daha yüksek FPS’lerde çekim yapmalıyız. Örneğin 4K çekim yapan telefonlarda 4K 30 FPS’deyken Full HD 60 FPS’de çekim yapabiliyor.

SmartEveryDay kanalının hazırladığı videoda bu anlatımı çok daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Video çekerken yaptığımız anlık hareketin veya çektiğimiz nesnenin hızından dolayı fotoğrafın yamuklaşmaya başladığı Rolling Shutter etkisini, aşağıdaki videodan daha açıklayıcı görsellerle izleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler.