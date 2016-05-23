Selfie Aşkına 700 Bin Liralık Sanat Eserlerini Yok Etti!

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşanan bu görüntüler selfie çılgınlığının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Ne yazık ki maliyeti 700.000 TL’yi buluyor!

Sanat toplum içinde güzel olabilir; sergiler gezebilir, herkesin iç dünyasından bir şeyler buldukları eserleri galerilerde inceleyebilirsiniz. Ancak hiçbir sergi eserlerle fotoğraf çektirmek için dizayn edilmez. Hele ki bir sahil pozunu bir sergi içinde vermeye çalışmak, bayağı abes kaçar.

Görüntüler ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan The 14th Factory isimli bir sergi alanında çekildi. Sergi, ufak heykellerin bulunduğu ve nispeten maddi değeri yüksek eserlerle dolu bir sergiydi. Eserlerin bulunduğu bir bloğu mükemmel bir özçekim için ardına alıp fotoğraf çekmek isteyen birisi gelene kadar tabi…

Merak edenler için sergideki her şey sağlamken böyle gözüküyordu:

Sergideki sanatçılardan bir tanesi Gloria Yu, “Üç heykel, kalıcı olarak hasar gördü ve diğerleri hafif hasarlar aldılar. Zararın toplam maliyeti yaklaşık olarak 200 bin dolar” dedi. Birçok şey gibi günümüzde sanatın değeri de ne yazık ki maddi olarak ölçülüyor. Muhtemelen sergilere giren çoğu insanın düşüncesi de güzel özçekimler yapıp, Instagram hikayesi atmak oluyor. Sanatın, sanatçının ve emeğin daha değerli olacağı günler görmemiz dileğiyle.

Görüntüleri hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: