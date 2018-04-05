Fotoğrafçılar İçin Özel Olarak Geliştirilen 1TB'lık SSD!

Fotoğrafçıların görüntüleri bilgisayara yavaş aktarma sorununa fotoğrafları çeker çekmez yedekleme imkanı sunarak çözüm getiren bu SSD, Kickstarter'da 420 bin dolar destek toplamayı başardı.

Profesyonel fotoğrafçılar ve video içerik üreticileri için en büyük sorunlardan biri de fotoğraf makinesi ile çekilen görüntüleri bilgisayara aktarmakla geçen uzun süredir. Kickstarter’da destek bekleyen yeni bir proje ise fotoğrafçılara ve video içerik üreticilerine hareket halindeyken fotoğraflarını düzenlemeye başlama imkanı tanıyor.

Gnarbox 2.0 adlı bu taşınabilir sabit disk, 1TB boyutunda dahili depolama birimine, 2.4Ghz hızında bir işlemciye ve 4GB RAM kapasitesine sahip. Peki yetenekleri neler?

Gnarbox 2.0, bir fotoğraf ya da videoyu çektiğiniz anda yedeklemenizi sağlar ve düzenlemek için hazırlar. Ayrıca Adobe Lightroom ve Dropbox desteği ile doğrudan akıllı telefonunuzdan fotoğrafları düzenleyebilmenizi sağlar.

Gnarbox 2.0, 2015 yılında tamamlanan Gnarbox 1.0 sürümünün gelişmiş bir versiyonudur. Geliştiriciler o zamandan bu yana depolama kapasitesinde, cihaz yeteneklerinde ve mobil uygulamada hatırı sayılır bir yol katetti. Öyle ki; 75 bin dolarlık bir yatırım hedefi ile yola çıkan cihaz, 420 bin doların üzerinde destek toplamayı başardı.