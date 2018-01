Fotoğrafçılıkta 2018'in Yükselen Trendleri Açıklandı

Yüzyıllardır mevcut akımlar ne yöndeyse, güzellik ve estetik algısı da o yönde değişiyor. 2018 yılı için gözde olacak fotoğraf akımları Shutterstock'un verileriyle belirlendi.

Dünyanın en çok bilinen ve tıklanan fotoğraf sitelerinden Shutterstock, geçtiğimiz yıl içerisinde site içerisinde yapılan aramalar ve girilen başlıklar ışığında, 2018'de hangi fotoğraf öğelerinin ve akımlarının ön planda olacağına dair birkaç öngörüde bulundu. Bakalım içerisinde bulunduğumuz sene, popüler olması muhtemel olanlar neler?

Fantastik Öğeler

2017 yılı içerisinde Shutterstock'ta en çok aranan fantastik öğeler, %279 artışla boynuzlu atlar (unicorn) ve %145 artışla deniz kızları olmuş. Fantastik öğeler yaratılması için dijital program kullanma, pembe bulut yaratma yöntemleri gibi aramalar da bu kategoriye dahil edilmiş. Shutterstock, fantastik öğelerin bu denli çok rağbet görmesini Game of Thrones ve dizisi hazırlık aşamasında olan Lord of The Rings gibi yapımların revaçta olmasına da bağlıyor.

Doğallıktaki Lüks

Bir başka enteresan trend de, doğal nesnelerin çeşitli renkler ve filtreler yardımıyla daha zengin gösterilmesi. Yukarıdan da görebileceğiniz gibi, sıradan diye adlandırılabilecek nesneler, çok daha ulaşılamaz ve özel gösterilebiliyor. 2018'de de bu fotoğrafçılık akımının devamı bekleniyor.

Yeni Minimalizm

Son yıllarda büyük şirketlerin logolarından, sloganlarına, basın açıklamalarından, sunumlarına her yana yansıyan 'minimalist' akım fotoğrafçılıkta da kendini gösterir durumda. 'Yeni Minimalizm' olarak adlandırılan bu yeni trend, daha vurgulu renkler ve daha akıcı bir stil barındırıyor. 2017 yılı içerisinde sürekli çizgiler ve neon çemberler en çok aratılan kelime öbekleri olmuş. 2018'de de akımın devamlılığı bekleniyor.

Uzay

Hiç şüphesiz bu akımın patlama yapmasında, son yıllarda NASA'nın ve Dünya'daki diğer bilim insanlarının uzay konusundaki keşiflerinin eskiye oranla büyük oranda hız kazanmasının da payı var. Bunun yanında Stranger Things'in patlaması ve Star Wars'un geri dönüşü bu alandaki rağbetin başka sebepleri olarak göze çarpıyor.

Kaktüs

Enteresan bir biçimde, listede en büyük artışa sahip olan bir başka öğe de kaktüsler... Site genelinde tam %261'lik bir artış gösteren bu akımın artışı, aynı şekilde 'çöl' temasının da 2017 yılı içerisinde ilgi gören akımlardan biri olmasıyla açıklanıyor.