Son dönemlerde yüz tanıma kilitlerini fotoğraf ya da maske ile kandırmaya çalışmak adeta moda oldu. Microsoft'un güvenlik hizmeti olan Windows Hello da kandırılan biyometrik kilitler arasındaki yerini aldı.

Yüz tanıma kilitlerinin ne kadar güvenli olduğu konusu daima tartışılmıştır. Kimileri gelecekte tüm güvenlik kilitlerinin yüz tanıma olacağını söylerken kimileri parmak izi tarayıcılarının her zaman daha güvenli olduğunu savunmuştur.

Kim ne derse desin yüz tanıma teknolojiler hayatımıza çoktan girdi bile. Bunlardan en dikkat çekenleri Apple’ın iPhone X ile birlikte tanıttığı Face ID ve Samsung’ın Galaxy Note 7 ile birlikte tanıttığı iris tarayıcı.

Bu iki biyometrik güvenlik kilidinin gerçekten güvenli olarak gösterilmesinin asıl nedeni sıradan kameralarla değil, kızıl ötesi tarama yapan kameralar ile çalışıyor olması. Buna rağmen Face ID dahi daha önce defalarca kandırıldı.

Bir de Microsoft’un Windows Hello’su bulunuyor. Windows Hello, Surface Pro 4, Surface Book gibi yüz taraması gerçekleştirebilen cihazlarda kullanıcıların yüz tanıma kilidi ile cihazlarını açabilmesini sağlıyor.

Windows Hello da Face ID ve iris tarayıcı gibi kullanıcıların yüzlerini kızıl ötesi olarak tarıyor. Dolayısı ile fotoğraf göstererek kandırmanız mümkün değil. Fakat Face ID’nin kandırıldığını görmüştük, iris tarayıcının kandırıldığına dair iddialar da var. Ya Windows Hello da kandırılırsa?

Alman SYSS şirketinden bir güvenlik analisti, Windows Hello’yu bir fotoğraf ile kandırmayı başardı. Fakat sıradan bir fotoğraf ile değil. Windows Hello’yu kandırmak için bir kızıl ötesi kamera ile çekilmiş fotoğraf gerekiyor. Elde etmesi kolay değil ancak yine de bir güvenlik açığı olduğu söylenebilir.

SYSS’nin Windows Hello’yu kandırma yöntemini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.