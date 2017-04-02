Fotoğraflarda Mükemmel Görünmenizi Sağlayacak 13 İpucu

Her gün fotoğraf çekmek gündelik hayatımızın bir parçası oldu. Özellikle de sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflarda güzel görünmek istiyoruz. İşte fotoğraflarda mükemmel görünmeniz için 13 ipucu!

Görselin ön planda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Nokia 3310’u kullanan bir nesil ne demek istediğimi anlayacaktır. Çünkü o dönemlerde bırakın telefonların akıllı olmasını, cihazlarda hala ilkel pikseller ile Yılan oynanıyordu. Zamanla dijital fotoğraf teknolojisi gelişti ve akıllanan telefonlara girdi. Sosyal medya ile birlikte ise her gün “selfie” çeker olduk. Bu sebeple, fotoğraflarda mükemmel görünmenizi sağlayacak 13 ipucunu sizle paylaşıyoruz.

1-Ellerinizi vücudunuzun iki yanına bastırarak koyduğunuzda, gövdeniz olduğundan daha büyük görünür. Sağdaki pozisyondaki gibi ise daha fit durursunuz.

2-Karın bölgenizi sıkmayın. Beklediğinizden daha iyi durmayacaksınız. Ellerinizi serbest bırakın.

3-Ellerinizin konumunu kontrol edin. Dirseklerinizin kamera yönüne bakmamasına dikkat edin. Bilekleriniz özgür ve esnek olsun.

4-Elinizi yanaklarınıza götürdüğünüz fotoğraflarda sanki yanlışlıkla değmiş gibi, bastırmadan yüzünüze dokunun. Ağzınız hafifçe açık kalsın.

5-El ve kollarınız serbest olmalı. Bir elinizi belinize koyup diğerini serbest bırakın ve başınızı hafifçe yana eğin. Bu şekilde vücudunuzu ön plana çıkarabilirsiniz.

6-Gözlerinizi patlatmayın. Yüzünüze dokunacağınız zaman başınızı biraz çevirin ve dudaklarınızı hafifçe açın.

7-Gözlerinizin şaşı çıkmaması için dikkat edin. Doğal göz şeklini gayet güzel, buna inanın ve kameralara doğal bakın.

8-Yüzünüzü saklamayın. Sağdaki pozisyon soldakinden daha iyi.

9-Kameranın sağ tarafına bakmak her zaman daha iyi bir görüntü ortaya çıkmasını sağlar. Çeşitli kol pozisyonları deneyerek çıkacak fotoğrafa zenginlik kazandırabilirsiniz.

10-Eğer Afrika’lı bir kabile lideri değilseniz lütfen boynunuzu ön plana çıkarmayın! Çenenizi çok fazla kaldırmanıza hiç gerek yok.

11-Elleriniz daima rahat olmalı. İki fotoğrafı karşılaştırınca bunu anlayacaksınız.

12-Tam boy fotoğraf çekinirken dizlerinizi kırarak dikeyliğinizi bozmayın. Gergin ve yapay çıkabilirsiniz. Sağdaki pozisyon ise gayet şık ve doğal.

13-Eğer vücudunuz tıpkı sağdaki resimdeki gibi“S” pozisyonunda olursa gayet alımlı çıkacaksınız