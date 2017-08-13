Fotoğraflarda Neden Kendimizi Beğenmeyiz?

Aynada kendi görüntümüzü beğenmemizin fakat çekilen fotoğraflarda beğenmememizin nedeni aslında psikolojik bir olguya dayanıyor.

Çekilen fotoğrafları beğenmediğiniz zamanlar illa ki olmuştur. Hatta "Bu nasıl ben olabilirim?" gibi bir tepki bile vermiş olabilirsiniz. Sonrasında herhangi bir arkadaşınıza fotoğrafınızı gösterdiğinizde, pek de kötü bir fotoğraf olmadığını söyler. Arkadaşınızın bu sözünün sırf siz kırılmayın diye söylediğini bile düşünebilirsiniz. Aslında bu durum pek de şaşırtıcı bir şey değil ve birçok insanın başına geliyor.

Peki böyle bir durum karşısında beyninizin sizi kandırıyor olabilceğini hiç düşündünüz mü? “Salt Maruz Kalma Etkisi” adındaki psikolojik olgu, bir şeyi ne kadar sık görürsek ve ona maruz kalırsak, onunla iligli olumlu tepki geliştireceğimizi belirtiyor. Maruz kalınan şeyler yüz ifadelerinden şekil veya slogana kadar birçok şey olabilir. Hatta aynı yöntem günümüz reklamcılığında bile kullanılıyor ve insanlar bu sayede belli bir yöne tercih geliştiriyorlar.

Kendimizi sürekli olarak aynada görüğümüzden dolayı, beynimiz aynadaki ters görüntüyü görmeye alışıyor. Ters görüntüye sıklıkla maruz kaldığımızdan ötürü de yüzümüzle ilgili en küçük detayları bile ezberleriz. Bu yüzden de aynadaki görüntümüz, fotoğraftaki görüntümüzden daha cezbedici gözükür. Ancak diğer insanlar, kendimizi aynada gördüğümüz gibi bizleri görmedikleri için, onlara normal gözükürüz. Diğer bir deyişle bizleri her zamanki gibi görürler.

Yani durum tamamen aynadaki ters görüntüye alışmamızdan kaynaklanıyor. Kendimizi diğer insanlar gibi görseydik, o zaman da aynadaki ters görüntüyü yardırgayacaktık.