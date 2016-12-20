Fotoğraflarda ‘Yaratık’ Gibi Çıkmamıza Sebep Olan Flaş Işığı İçin Akıllıca Çözüm: Balon Kullanmak!

Flaş ışığı için getirilen çözümlerden belki de en ilginç fakat etkili çözüm, Rus Koldunov Kardeşler'den geldi.

Özellikle gece çekilen fotoğraflarda flaşın dolunay gibi parlaması sebebiyle yüzümüz, sanki bir yaratığı andırır gibi görünebiliyor. Rus Koldunov Kardeşler, bunu engellemek için şimdiye kadar kimsenin denemediğini düşündüğüm bir yol denediler ve gayet de başarılı bir sonuç elde ettiler.

Fotoğraf makinesinin flaş kısmına şişirdikleri bir balonu koyan Koldunov Kardeşler, çektikleri fotoğrafı standart flaşla çekilmiş fotoğrafla karşılaştırdılar. Kocaman bir ampul gibi görünen balonlu fotoğraf makinesi, absorbe edip ortama eşit bir şekilde dağılmasını sağladığı ışık sayesinde fotoğrafın çok daha fotojenik görünmesini sağladı.

Burada kullanacağınız balonun rengi de çok önemli. Beyaz yerine krem rengindeki balon kullanmanız, verimlilik açısından sanırım en doğru tercih olacak. Aşağıda bu tüyo için hazırlanmış videoyu dikkatle izlemenizi öneririm.