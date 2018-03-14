Yalnızca iOS cihazlarda kullanılan uygulama sayesinde, sosyal medya hesaplarınızda eğlenceli video ve fotoğraflar paylaşabilirsiniz.

Her geçen gün yapay zeka konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günümüzde yapay zekalar özellikle fotoğraf tanımlama ve düzenleme üzerine düşüyorlar. Geliştirilen yeni yapay zeka filtresi fotoğraflarınızın Cips gibi görünmesini sağlayacak şekilde filtreliyor.

Pepsi Grubu tarafından Cheetos'a reklam amaçlı üretilen ve “Cheetos Vision” olarak adlandırılan filtre uygulaması, iOS cihazlar tarafından indirilebilir. Uygulamayı resimler üzerinde kullanmak için sürükleyip bırakmanız yeterli, ancak videoda kullanmak istiyorsanız uygulama içerisinde video çekmelisiniz. Boyutlarından dolayı videoların işlenmesi için cihazınıza bağlı olarak birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.

Cips Filtresi, görüntünüzü veya videonuzu sadece truncu gradyanlı alanlarla boyuyor ve göz, dudak derinlik gerektiren yerler için yapay zeka destekli bir algoritma kullanıyor. Tek renk seçeneğinden dolayı herzaman başarılı sonuçlar vermese de, sosyal medya hesaplarında paylaşmak için neşeli bir filtre olabilir. Uygulamanın en büyük sıkıntısı henüz sadece iOS cihazların kullanımına sunulmuş olması. Android kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekmekte. Eğer uygulamayı iOS için indirecekseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.