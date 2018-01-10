Oğlunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle bizzat oğlu tarafından dava edilen anne, mahkeme tarafından da suçlu bulundu.

İtalya’da, son dönemlerin en ilginç davalarından biri yaşandı. 16 yaşındaki bir erkek çocuk, kendi rızasını almadan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle annesine açtığı davayı kazandı. Annesini fotoğraflarını yayınlamaması konusunda pek çok kez uyarıda bulunan genç çocuk, en sonunda olayı mahkemeye taşımaya karar vermiş, bu konuda da babasından tam destek almıştı.

İtalya’nın başkenti Roma’da yaşanan bu dava sonucunda, annenin şikayete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğine karar verildi. Anne bu karara uymaz ve yeni fotoğraflar yayınlamaya devam ederse oğluna 10 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Çocuk yalnızca fotoğrafları değil, annesinin kendisi hakkında yaptığı yorumları da sosyal medyadan kaldırmasını istedi.

İsmi açıklanmayan anne-baba daha önce boşanmışlardı. Yani, çocuğun anne ve baba arasında kaldığı ve babanın biraz daha ağır basmış olma ihtimali bulunuyor. Konu ne olursa olsun, pek çok ebeveynin kendinde hak olarak gördüğü çocuklarının fotoğrafını paylaşma durumu, çocuklar bunu istemiyorsa olası bir davada ebeveynin suçlu bulunmasını sağlayabilir.

Daha öncelerde de benzer davalar olmuş ve genel anlamda davacı olan çocukların kazanmasıyla sonuçlanmıştı. Sosyal medya gibi platformlarda fotoğraf paylaşmak her kişinin kendi özgür hakkı olarak gözüküyor. Peki, sizin etrafınızda bu şekilde çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ebeveynler var mı? Varsa bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.