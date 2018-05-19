Instagram, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu yeni bir özellik ile kullanıcıların birbirlerinin gönderilerini hikayelerine eklemelerine olanak sağladı.

Instagram, son dönemde pek çok yeni özellik kullanıma sundu. Bu özelliklerden bir tanesi ise kimi kullanıcıları çok da memnun etmedi. Henüz iPhone cihazlada kullanılamayan bu özellik, Android kullanıcılarının farkında olmasalar da çoktan kullanımlarına sunuldu.

Peki bu özellik tam olarak nedir? Eğer profiliniz herkese açıksa, herhangi bir Instagram kullanıcısı, sizin gönderilerinizi kendi hikayelerine ekleyebilir. Aslında takipçi sayısı artırmaya çalışan bir profil için bu özellik bir hayli kullanışlı olurdu ancak sıradan bir kullanıcı için biraz rahaatsız edici. Bir gönderinizi tanımadığınız bir insanın hikayesinde görmek, muhtemelen sizi de huzursuz ederdi.

Eğer özelliğin sizin hesabınızda kullanılabilir olup olmadığını görmek isterseniz, herhangi bir hesabın gönderisinin altında bulunan ve fotoğrafları göndermek için kullandığımız 'paylaşma' butonuna dokunun ve en üstte 'Bu gönderi ile bir hikaye oluştur' gibi bir seçenekle karşılaşırsanız bilin ki özellik sizin hesabınızda da aktif durumda.

Ancak tabii ki pek çok özellik gibi, bunun da kullanımı bize kalmış durumda. Dilerseniz hesabınızı gizleyerek bu özelliğin kullanımlasını engelleyebilirsiniz. Fakat eğer hesabınızı gizlemek istemiyorsanız, ayarlar kısmında gerçekleştireceğiniz basit bir işlemle de deaktif etmek mümkün.

Ayarlar menüsünde biraz aşağı inerek 'İşletme profiline geç' seçeneğinin hemen altında yer alan 'Hikayelerde Yeniden Paylaşmaya İzin Ver' seçeneğine girip özelliği kullanım dışı bırakabilirsiniz.

Eğer iPhone kullanıyorsanız ve bu seçenekleri ayarlar menünüzde görememişseniz henüz özellik aktif olmamış demektir ancak arada bir kontrol edip gizliliği korumakta fayda var gibi görünüyor.