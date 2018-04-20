Fotoğraflarınızı Düzenlemeniz İçin Ücretsiz 7 Online Araç

Artan sosyal medya platformları ve hayatımızı paylaşma arzumuz sonrası, tahmin edersiniz ki photoshop uygulamalarına da ilgi iyiden iyiye arttı. Ancak bugün sizlere söyleyecek olduğumuz 7 araç, resimlerinizi çevrimiçi olarak düzenlemenize olanak tanıyor.

Instagram’da fotoğraf paylaşıyor veya bir sanat projesi üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bunlar bir yana dursun sadece fotoğrafınızı daha güzel de görmek istiyor olmanız mümkün. Ancak sebep her ne olursa olsun çektiğimiz fotoğrafın kalitesi bizim için önemli. Bu noktada tabii ki devreye son dönem popüler olan photoshop uygulamaları giriyor. Fakat işini iyi yapan bu uygulamalar her daim ücretsiz olmayabilir. Bu bağlamda bugün sizlere ücretsiz 7 online web uygulaması tavsiyemiz olacak. Bu uygulamalar sayesinde fotoğraflarınızı profesyonel kıvamında düzenlemeniz oldukça kolay olacak. İşte o web uygulamaları

1. Görüntü çözünürlüğü artırmak için: Let’s Enhance

İnternet tarayıcınız üzerinden ulaşabileceğiniz web uygulamasında, adeta fotoğrafınıza farklı bir boyut kazandırabilirsiniz. Bulanık olan resimlerinizin çözünürlüğünü artıracak olan uygulamanın kullanımı da oldukça basit. Sahip olunan pikselleri öldürmeyen ve resminizin kalitesini koruyan uygulamaya bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Sanatsak efektler için: DeepArt

DeepArt, Avrupa’da yaşayan birkaç akademisyenin bir araya gelip çalışması sonrası oluşturulmuştur. Özel olarak tasarlanmış görüntü analizi algoritması ile uygulamada, seçtiğiniz resme sanatsal efektler uygulayabileceksiniz. DeepArt, birçok ücretli photoshop uygulamasında bulunan efektleri içermesine karşın, tamamen ücretsiz olarak çalışır. Birkaç dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz web uygulamasını kullanmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

3. Arka planı temizlemek için: Background Burner

Çoğu zaman çekildiğimiz etkileyici fotoğraflar, arkadaki bir detay sebebi ile bozulabiliyor. Background Burner ise tamda size bu noktada size yardım etmeyi vaat ediyor. Görüntü düzenlemesi için seçebileceğiniz uygulamada şaşırtıcı derecede profesyonel görünümlü sonuçlar elde edebilirsiniz. Eğer sizinde aklınıza düzenlemeniz gereken bir fotoğraf geldiyse bağlantıya tıklayarak web uygulamasına tamamen ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.

4. Fotoğrafa metin eklemek için: Pablo

Kimi zaman fotoğrafınızın üzerine bir metin eklemeniz gerekebilir, bu noktada imdadınıza yetişecek oldukça iyi bir web uygulaması var: Pablo. Tamamen ücretsiz ve kullanımı kolay olan uygulama ile ister herhangi bir resim, ister kendi resminiz üzerine başarılı bir şekilde metin ekleyebilirsiniz. Çoğunlukla sosyal medya pazarlamacılarının kullanımı için tasarlanmış olan uygulama ile oldukça iyi sonuçlar çıkarabilirsiniz. Eğer sizde böyle bir web uygulamasının varlığına ihtiyaç duyuyorsanız, bağlantıya tıklayarak internet sayfasına erişebilirsiniz.

5. Fotoğrafınızı aydınlatmak için: Pine Tools

Fotoğraf çekilmek için her daim muhteşem ışıklı alanlar bulunamayabiliyor. Ancak en yaygın sorunlarımızdan biri olan bu duruma Pine Tools ile çözüm bulabiliyoruz. Sizde seçtiğiniz görüntüyü kolayca aydınlatmak istiyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz.

6. HDR efektler için: Fotor

HDR, resimlerinizdeki renk paletini artırarak, fotoğrafınızın en karanlık noktalarının bile dengelenmesini sağlar. Birçok akıllı telefon şu an bu özelliği yapabiliyor olsa, Fotor bu işi daha profesyonel yapmayı vaat ediyor. Uygulamanın tek uğraştırıcı yanı, iyi bir sonuç alabilmek için farklı pozlamada birkaç tane fotoğraf vermeniz gerekmesidir. Bu bağlamda bir örnek ile olayı daha iyi pekiştirmek istiyorsanız bağlantıya tıklayarak web uygulamasına gidebilir, orada bir örnek uygulama yapabilirsiniz.

7. Etkili filtreler ve daha fazlası için: Canva

Canva kesinlikle bir grafik tasarım uygulamasından çok daha fazlasıdır. Sunduğu Instagram tarzı uygulamalar ile fotoğraflarınıza etkileyici görünümler kazandırabilirsiniz. Parlaklık, kontras, doygunluk ayarlamaları, kırpma ve yeniden boyutlandırma araçları ve bu gibi işlemleri Canva adlı ücretsiz web uygulamasında yapabilirsiniz. Bu bağlamda uygulamayı denemek veya kullanmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Birbirinden iyi ve çeşitli uygulamalar sayesinde en sönük fotoğraflarınızı bile canlandırabilir, özellikle Instagram’da daha çok beğeni kazanmayı sağlayabilirsiniz.