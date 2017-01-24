Fotoğraflarınızı Düzenlemenizi Sağlayan, Photoshop Benzeri 3 Nefis Uygulama!

Android cihazınızda kullanabileceğiniz Adobe Photoshop’a alternatif en iyi üç uygulamaya göz atıyoruz.

Son dönemde Android cihazların donanım açısından çok daha güçlü hale gelmesi, ekran kalitelerinin artması ve dokunmatik kontrollerin daha detaylı hale gelmesi; bilgisayarda olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde olmasa da Android cihazlarda da fotoğraf düzenlemesi yapabilmeyi mümkün kıldı. Bunun için Adobe’un resmi Android uygulamaları olan Adobe Photoshop Express veya Adobe Photoshop Mix’i kullanabilirsiniz. Bunlar şu anda fotoğraf düzenlemesi için Google Play Store’daki en iyi seçenekler. Ancak yine de farklı uygulamalar kullanmak isterseniz, aşağıda yer verdiğimiz uygulamalara göz atabilirsiniz.

Photo Editor Pro uygulamasında kurallara uygun bir fotoğraf düzenlemesi yapmak isterseniz, parlaklık, kontrast, renk sıcaklığı, doygunluk, keskinlik ve bulanıklık gibi birçok ayarı bulabilirsiniz. Fotoğraflarınıza eğlenceli bir şeyler eklemek istiyorsanız da birçok çıkartma, çerçeve, filtre ve efekt seçeneği arasından istediğiniz seçebilirsiniz. Uygulamada düzenlemek istediğiniz fotoğrafları bulmak da nispeten kolay. Bütün fotoğraf düzenleme araçları, ekranın alt bölümünde yer alıyor ve fotoğrafta yaptığınız herhangi bir değişiklik gerçek zamanlı olarak ekrana yansıtılıyor.

Özellikle kendi özçekimlerinizin üzerinde düzenlemeler yapmak istiyorsanız, AirBrush: Easy Photo Editor bunun için harika bir uygulamadır. Sağa sola fırlayarak bağımsızlığını ilan etmiş saçları silmenize, lekeleri gizlemenize vb. şeyleri yapmanıza imkan tanır. Düzenleme araçları; güzelleştirme, makyaj ve filtre olarak üç farklı kategoriye ayrılmıştır. Her aracı nasıl kullanmanız gerektiğini gösteren eğitici videolar da uygulama içinde mevcut.

Photo Editor, bu listedeki uygulamalar arasında Photoshop’a en çok benzeyen uygulama olarak öne çıkıyor. Uygulamada renk tonu, doygunluk, kontrast, parlaklık gibi temel özellikleri bulabileceğiniz gibi, fotoğrafın gamasını ayarlayabilir, kavisler kullanarak ince ayar renkleri yapabilir, fotoğrafın arka aydınlatmasını düzenleyebilir, bakış açısı ve kırmızı göz problemlerini düzeltebilirsiniz. Fotoğrafları JPEG, PNG, GIF, PDF ve WebP gibi çeşitli formatlarda kaydedebilir, JPEG kalitesini ayarlayabilir ve EXIF, IPTC ve XMP üst verilerini düzenleyebilirsiniz.