Milyar Yıllık Su Yosunları Fotosenteze Işık Tuttu

Bilinen en eski su yosunu fosillerini inceleyen bilim insanları, 1 milyar yaşındaki su yosunlarından hareket ederek fotosentezin başlangıç tarihinin 1.25 milyar yıl öncesine dayandığını tespit ettiler.

Yeni bir araştırmaya göre dünyanın en eski su yosunu fosillerinin kökleri bir milyar yıl öncesine dayanıyor. Bu bulguya göre yapılan tahminler, günümüzde bitkilerin kullandıkları fotosentezin köklerinin 1.25 milyar yıl öncesine ait olduğu yönünde.

Yapılan yeni çalışma, Bangiomorpha pubescens adı verilen, ilk olarak 1990 yılında Arktik Kanada’nın kayalıklarında keşfedilen, fosilleşmiş su yosunlarının yaşıyla ilgili uzun zamandır devam eden bir sırrı çözüme kavuşturabilecek nitelikte.

Mikroskobik boyutlardaki bu organizmanın günümüz bitki ve hayvanlarının bilinen en eski doğrudan atası olduğuna inanılıyor. Bununla birlikte bu organizmanın yaşıyla ilgili yapılan tahminler kesinlik taşımıyor, 720 milyon yıl ile 1.2 milyar yıl aralığında olabileceğine işaret ediyordu.

Aynı zamanda yeni bulgulara göre Dünya’nın ‘Sıkıcı Milyar’ dönemi olarak bilinen tarihinin, sanıldığı gibi sıkıcı olmayabileceği de öne sürülüyor.

1.8 milyar ile 0.8 milyar yıl aralığında bir zaman zarfında yaşayan, daha sonra soyu tükenen arke, bakteri ve bir avuç kompleks organizma gezegenimizin okyanuslarını yok etmeye başladığı halde biyolojik ya da çevresel koşullarda küçük bir değişim baş göstermişti. Ya da en azından öyle görünüyordu. Aslında bu dönem, ‘Kambriyen Patlaması (Galler Ülkesi Patlaması)’ olarak adlandırılan, 541 milyon yıl önce doruğa ulaşan çok daha kompleks hayat formlarının üremesini sağlayan bir aşamayı oluşturmuş gibi görünüyor.

McGill Üniversitesi’nde doktorasını yapan Timothy Gibson yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Elde ettiğimiz kanıtlar, ‘Sıkıcı Milyar’ döneminin son kertesinde Dünya biyosferinin ve çevresinin aslında önceleri düşünüldüğünden daha hareketli olduğu önermesini oluşturmaya başlıyor.”

Fotosentezin doğum günü

Fosillerin yaşının 1.047 milyar yıla denk geldiği ölçümünü yapan araştırmacılar bu figürü, genetik mutasyon oranlarına dayalı olarak evrimsel olayları hesaplamada kullanılan bir bilgisayar modeli olan ‘Moleküler Saat’e uyarladılar. Bu çalışmanın sonucunda kloroplastın (fotosentezin gerçekleştiği sitoplazmik organel) yaklaşık 1.25 milyar yıl kadar önce ökaryotlara (genetik malzemeleri zarla çevrili, çoğunlukla bir, nadiren birden çok çekirdek içerisinde yer alan canlılar) katıldıkları kanaatine varıldı.