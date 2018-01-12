Fox, Merakla Beklenen 3 Filmin Yayın Tarihi Değiştirdi

Disney'e astronomik bir parayla satılan 20th Century Fox, merakla beklenen Deadpool 2, The New Mutants ve Gambit filmlerinin yayın tarihlerinde değişikliğe gitti.

2018'in en çok beklenen filmlerinden birisi olan Deadpool 2'nin yayın tarihinde değişikliğe giden Fox/Disney, setinde birçok olayın olduğu ve yayınlanan fragmanıyla oldukça merak uyandırdığı filmin tarihini 1 Haziran'dan 18 Mayıs'a çekti. Bu tarih, Disney'in bir diğer yüksek bütçeli yapımı olan Han Solo: A Star Wars Story'den bir hafta öncesi anlamına geliyor. Han Solo: A Star Wars Story 25 Mayıs günü vizyona girecek.

Bir diğer merakla beklenen film olan New Mutants'ın vizyon tarihinde de değişikliğe giden Disney, filmi öteledi. 13 Nisan 2018 tarihinde vizyona gireceği söylenen film, son açıklamayla 22 Şubat 2019'a çekildi. Bu filmin ilk açıklanan vizyon tarihinden 10 ay sonrası anlamına geliyor. Filmin neden bu kadar uzun bir süre ertelendiği ise bilinmiyor.

Bir diğer ertelenen Disney/Fox filmi de Gambit oldu. 4 Yıl önce duyurulan Gambit, bir türlü vizyona giremeyerek 7 Haziran 2019'a ertelendi. Gambit'in ilk vizyon tarihi 14 Şubat 2019'du. Filmin ertelenmesinin sebebi olarak ise yönetmen Gore Verbinski'nin projeden ayrılması gösterilebilir.