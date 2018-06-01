Geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da düzenlenen Code Konferansında konuşan 21st Century Fox CEO'su James Murdoch, Apple, Twitter ve Snapchat gibi platformlara bazı tavsiyelerde bulundu.

Siz de James Murdoch'un hangi konuda bu dev firmalara tavsiyelerde bulunduğunu merak ediyorsunuzdur. Dünyanın sayılı yayıncı kuruluşlardan biri olan 21st Century Fox'un CEO'su Murdoch, kendisinden bekleneceği üzere özgün yayıncılık konusunda bir konuşma yaptı. CEO Murdoch, konuşmasının sadece bu şirketlere değil kendi özgün içeriklerini üretmek isteyen bütün şirketlere de olduğunu belirtti.

21st Century Fox, Netflix ve Hulu gibi bazı yeni dijital rakiplerle rekabete girerek zor bir zaman dilimi geçirdi ve sonuç olarak sektörün diğer iki devi Disney ya da Comcast'a satılması söz konusu oldu. Disney şirketin film bölümü için bir teklifte bulunmuş ve cevap beklemekteydi, ancak Comcast araya girerek daha yüksek bir teklifte bulundu. Şirketin şu an için hangi tarafı seçeceği beklenmekte.

James Murdoch konferansta yaptığı konuşmada Facebook ve Snap şirketlerinin reklam modellerini beğenmediğini dile getirdi. Konuşması sırasında bu sosyal medya şirketlerinin müşteri gizliliğine ne kadar değer verdiklerini belirlemeleri gerektiğini söyledi. Konferansta bulunan Snapchat CEO'su, müşteri gizliliğine Facebook'tan daha fazla değer verdiklerini söylerken, kullanıcıların davranışlarına göre reklam gördüklerini belirtti.

Spotify ve Airbnb şirketlerinin CEO'larının da yer aldığı konferans önemli konuşmacılara ev sahipliği yaptı. Ülkemizde büyük tartışmalara yol açan Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi'nin de konuşma yaptığı konferans 29 Mayıs'ta başladı ve dün itibariyle son buldu.