Yıllardır iPhone üreticisi olarak anılan Foxconn, bir tüketici elektroniği üreticisi olduğunu göstermek için Belkin'i 866 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Tayvan merkezli şirket Foxconn, uzun yıllardır Apple ürünlerinin en iyi tedarikçisi olarak biliniyor. Fakat Foxconn, bir tedarikçinin yanı sıra aynı zamanda tüketici elektroniği de üretmektedir. Şirketin yan kuruluşlarından biri olan Foxconn Interconnect Technology, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile ABD merkezli Belkin şirketini 866 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.

Bu satın alım, Foxconn’un ‘parça tedarikçisi’ sıfatından uzaklaşarak tüketici elektroniği üreticisi rolünü büyütmek istediğini gösteriyor. Belkin, genel olarak telefon ve tablet aksesuarları üreticisi olarak biliniyor olsa da şirket Linksys markası altında modem ve Wi-Fi güçlendiricileri, ayrıca Wemo markası altında da bazı akıllı ev ürünleri satışı gerçekleştirmekteydi. Belkin’i satın alan Foxconn, Linksys ve Wemo’nun da haklarını elde etmiş oldu.

Financial Times’a göre Foxconn ile Belkin arasındaki satış işleminin gerçekleşmesi için Birleşik Devletler Yabancı Yatırım Komitesi’nin satışı onaylaması gerekiyor. Dolayısı ile satış işleminin gerçekleşmeme ihtimali bulunuyor. Örnek olarak Trump’ın iki hafta önce Qualcomm’u satın almak isteyen Broadcom’u engellemesi gösterilebilir. Broadcom’un Qualcomm’u satın almak için teklifi 117 milyar dolardı.