iPhone 8, 7S ve Bir Çok Ürün Hakkında Detaylar Sızdırıldı!

Dünyanın önde gelen donanım imalat şirketi Foxconn; Apple, Samsung, IBM ve Nokia gibi devlerin üretim ortağıdır. Söz konusu sızıntılar ise firmada çalıştıklarını söyleyen kişiler tarafından yapıldı.

Reddit platformu üzerinden Foxconn çalışanı olduklarını iddia eden kişiler, Apple’ın bu yıl sonuna kadar duyuracağı iPhone 8, iPhone 7S, Siri Hoparlör, AR gözlük gibi ürünleri hakkında önemli detayları sızdırdılar. Bu bilgilerin Apple’ın her yıl düzenlediği WWDC etkinliğinden sadece birkaç gün önce (hatta saatler) gerçekleşmesi ise şok etkisi yarattı. Söylenenler bize görsel olarak yeni veriler sunmasa da, Apple'ın beklenen cihazları üzerinde nasıl çalıştığını gözler önüne seriyor.

İşte sızıntılardan göze çarpan detaylar:

Arttırılmış Gerçeklik (AR) Gözlüğü:

Apple’ın bu yıl başından beri konuşulan AR gözlükleri, bu sızıntılara kadar böylesine net olmamıştı. Geçtiğimiz günlerde Apple’ın CEO’su Tim Cook’un arttırılmış gerçekliğe ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtmesi, gözlüğün iPhone 8’lerle beraber tanıtılacağına dair bir işaret. Başka kaynaklara göre ise söz konusu gözlük, geniş kitlelere satışa sunulacak.

Gözlükler, kafa hareketleri için ivme ölçer, Zeiss marka akıllı optik algılayıcılar, gürültü giderici mikrofonlar, adım sayar, navigasyon ve Apple işlemciyle birlikte gelecek. Ayrıca kristal, siyah ve şampanya renk seçenekleriyle satışa sunulacağı söyleniyor.

iPhone 8:

Sızıntılarda iPhone X olarak anılan cihazın adının henüz kesinleşmediği açık. 10. yıl dönümünde olan iPhone 8 için özel şeyler sunmak isteyen Apple elini çabuk tutsa iyi olur. Zira bu güne kadar ortaya çıkan detaylar netleşmek üzere ve cihazın duyurusuna bile gerek kalmayabilir.

Cihaz ekranının uçtan uca olacağı bu sızıntılarla da doğrulanıyor. Ön yüzünde parmak izi okuyucusu TouchID için ekran dışında bir alan bulunmayacak. Dolayısı ile ekrana gömülü bir teknolojinin başarıyla test edildiği bildiriliyor. Ayrıca retina tarayıcı ve yüz algılama, netlik kazanan özellikler arasında. Kablosuz şarj desteği için cam gövdeye sahip olacağı ve cihazın 3GB RAM kapasitesiyle geleceği söyleniyor.

iPhone 7S:

iPhone 7’lerin halefi olacak cihaz hakkında netleşen tek bilgi, alüminyum gövdeyle geleceği yönünde. Dolayısı ile kablosuz şarj desteği iPhone 8’e özel olacak.

Siri Hoparlör:

Amazon’un çok sevilen ve yok satan Alexa asistanına ciddi bir rakip geliyor. Ev içerisinde Siri’nin yapay zeka desteğiyle çalışacak hoparlör hakkında çalışanlar, 3 farklı tasarımın denendiğini belirtiyorlar. Ayrıca Apple’ın A9 işlemcisiyle desteklenecek cihaz, tek başına akıllı ev denetimi için kullanılabilir.

Yeni MacBooklar:

Yeni MacBook’lara, 2015 yılındaki serilerden itibaren kaldırılan ışıklı Apple logosu geri geliyor. Ayrıca MacBook Pro ve MacBook Air modellerinin test aşamalarını geçtiği söyleniyor. Önümüzdeki 12 ila 18 ay içerisinde satışa sunulması beklenen cihazların Touchbar desteği ile geleceği netlik kazanmış olabilir.

Söz konusu sızıntılarla neye benzeyecekleri hakkında birkaç detaya daha kavuştuğumuz cihazlar, bakalım Apple’ın dört gözle beklediği WWDC 17 etkinliğinde duyurulacak mı?

iPhone 8 ve 7S hakkında artık o kadar çok bilgi ve belge sızdırıldı ki, firma çok büyük ihtimalle istediği şaşkınlığı yaratamayacak.