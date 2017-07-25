Foxconn Günde 200 iPhone ile Ön Üretime Başladı

Yeni jenerasyon iPhone'ların da üreticisi olacak Foxconn, günde 200 adet olan ön üretim safhasına başladı.

Söylenti değirmeninden önceden çıkan bilgilere göre Foxconn yeni iPhone'ların üretiminde sıkıntılar yaşıyordu, bu nedenle iPhone 8 gecikmeli gelebilir diyorduk. Malesef bu söylentiler doğru çıkmamış gibi görünüyor.

Apple yanlısı kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone üreticisi Foxconn, seri üretimden önceki test sürüşlerine başladı. Günde 200 iPhone üreten fabrika, bu gidişle Ekim-Kasım arasındaki üretim hedefine ulaşacak gibi görünüyor. Yine de, cümlenin başında söylediğimiz gibi; Apple yanlısı kaynaklar olumsuz gerçekleri gizliyor olabilirler.

Yılbaşı, ya da onların deyimiyle Christmas döneminde iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8, tamamen stoklarda olacak gibi görünüyor. Tabi ki bu ön deneme üretimlerinde ortaya bir sorun çıkarsa bu süre uzayarak piyasaya telefonların ulaşması gecikebilir ve dünya yeni iPhone'lardan mahrum kalabilir(!).

Ekran gibi komponentlerde parça sıkıntısı çektiği düşünülen Apple, bu sorunları da Samsung ile vardığı anlaşma sonucu atlatmış görünüyor. Şimdilik yeni modellerin önünde bir engel yok. Şöyle dediğinizi duyar gibiyiz; "Şu iPhone 8 çıksa da kurtulsak!"