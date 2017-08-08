Foxconn, iPhone 8'in İçinin Görüntülerini Sızdırdı!

Bir Foxconn çalışanı, mühendislik doğrulama testindeki bir iPhone 8'in iç bileşenlerini gösteren fotoğraf paylaştı.

Foxconn'dan iPhone 8 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün iPhone 8'in maliyetleriyle ilgili gelen bilgilerden sonra bugün de cihazın içine ait görüntüler Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da paylaşıldı.

Fotoğraflar, 'mühendislik doğrulama testi' (EVT) aşamasındaki bir iPhone'a ait. Görselde bir adet kablosuz şarj bobini görüyoruz. iPhone 8'in kablosuz şarj ile geleceği iddiaları böylece daha da güçlenmiş oluyor.

Eğer yoksa çift arka kamerayı, ön kamera ve sensörleri, küçültülmüş anakartı göz önüne aldığımızda iPhone 8'in L şeklindeki pilinin çok daha uzun süreli şarj ömrü sunabileceğini düşünebiliriz.

Görüntülerdeki iPhone 8'in bulunduğu mühendislik doğrulama testi aşaması, ürün kullanıcıya ulaşana kadarki en erken evre. Daha sonra 'tasarım doğrulama testi' ve 'üretim doğrulama testi' aşamalarından da geçecek.

Bu görseller çok daha eskiye ait olabilir, bu nedenle bir geçerlilikleri olmayabilir. iPhone 8'in OLED ekranlarını Samsung'un ürettiğini biliyoruz. Sızdırılan raporlar, iPhone'ların üretiminde ciddi sıkıntılar olduğunu gösteriyor.

iPhone 8'in tanıtımı yaklaştıkça sızıntılar artmaya başladı. HomePod'un yazılımı sayesinde tasarımını neredeyse tamamen biliyoruz. Ayrıca telefonun 4K 60 fps video kaydını destekleyeceğini de öğrenmiştik. Her gün yeni bir 'iPhone 8'in üretiminde sorun var' haberi çıkıyor. Ay sonunda gelmesi beklenen tanıtım davetiyeleri bu söylentileri haksız çıkarmaya yetecektir.