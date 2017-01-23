Foxconn ve Apple, 7 Milyar Dolar Yatırımla ABD'de Ortak Bir Ekran Üretim Tesisi Kurabilir

Foxconn’un yönetim kurulu başkanı Terry Gou, Foxconn’un yıl sonu partisinde Apple ile birlikte ABD’de bir ekran üretim tesisi kurabileceklerini söylemiş.

Dün ortaya atılan bir iddiaya göre Foxconn, Apple ile birlikte 7 milyar dolarlık bir yatırımla ABD’de bir ekran üretim tesisi kurma konusunu değerlendiriyor. Foxconn’un yıl sonu partisine katılan Nikkei Asian Review gazetecilerinin belirttiğine göre Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Terry Gou, Apple’ın ABD’de bir üretim tesisi kurmak için kendine bir ortak aradığını belirtmiş.

Terry Gou, gazetecilere büyük ekran panellerindeki artan talebin, yerel üretimi çok daha mantıklı bir çözüm haline getirdiğini söylerken bahsi geçen bu ekran tesisine ek olarak ABD’de bir döküm tesisi açmayı planladıklarını da sözlerine eklemiş. Ayrıca Gou, ABD Başkanı Donal Trump’ın, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın yeniden gözden geçirilebileceğinin sinyalini vermesinden sonra, Foxconn’a bağlı, Kanada merkezli ve etkileşimli ekranlar üreten bir girişim firması olan Smart Technologies’in ABD’ye taşınabileceğini söylemiş. Gou, Çin’deki yatırımlarına devam edeceklerini de ifade etmiş.

Foxconn’un Çin’in Çengçou şehrindeki tesisi, her yıl 100 milyonun üzerinde iPhone üretiyor. Bununla birlikte Çin, 2016’nın dördüncü çeyreğinde Apple’ın global gelirinin %19’undan sorumluydu.