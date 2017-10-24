FPS Oyuncularındaki 'Dolu Şarjörü Yeniden Yükleme' Sendromu

FPS oyunlarda mantık hatası olarak gösterilen şarjör yükleme sorununa değindik. Zamanı gelmişti artık.

CS:GO, Battlefield, Destiny veya adını sayamayacağım sayısız FPS oyunu arasındaki en büyük sorunun ne olduğunu biliyor musunuz? Belki sorun değilmiş gibi gözüküyor, ancak gerçekçilikle yakından uzaktan ilgisi olmayan bir şey yapıyoruz. Tek seferde 30 mermi atışı yapabilen bir silah kullandığınızı düşünün. Bu silahtaki mermilerin 5 tanesini bile kullansanız boş bir yere geçince bu silahın şarjörünü değiştirir misiniz? Oyuncuların çok büyük bir yüzdesi bu şeyi yapıyor. Sanırım 30 mermi ile kendini güvende hissetmemize rağmen 28 mermide sanki her an bitecekmiş gibi oluyor.

Peki, bu durum gerçekte olsa yine aynı şeyi yapar mıydık? Durduk yere neredeyse dolu olan bir şarjörü yere atıp yeni bir şarjör doldurmak ne kadar doğru?

Bunun arkasındaki suçlu yalnızca biz değiliz, oyunların bunda çok büyük bir etkisi var. Oyunlar akıcı olsun diye bol bol mermi verip, şarjör değişiminde kullanabileceğimiz mermileri silmeyerek biz oyuncuları rahata alıştırdılar. Yalnış hatırlamıyorsam şarjör değişiminde şarjörün içinde kalan mermileri de yere atan tek oyun, ilk Mafia oyunuydu.

Günümüzde çoğu oyun online’a yönelmiş durumda ve bu tarz oyunlarda merminin dert edilmemesi gerekiyor. FPS oyunlarında yaşanan bu yeniden doldurma sendromundan kurtulmak için atılması gereken ilk adımları oyun firmaları atmalılar. Basit birkaç kodla sınırlı sayıdaki mermiyi heba etmeden kullanmamız gerektiğini göstermesi gereken firmalar, yere attığımız şarjörlerdeki mermileri de yok sayarak caydırıcı bir duruş sergileyebilirler.

Peki, bu durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunların daha gerçekçi olmasını mı isterdiniz, yoksa şu anki hali yeterinde iyi mi? Yorumlarınızı bekliyorum.