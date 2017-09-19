Absürt Tomb Raider Posteri, Fragman Öncesi Tartışma Yarattı!

Tomb Raider'ın yeni posterinde yer alan "devasa boyun" tartışmalara yol açtı.

Hem oyun hem de film sektörünün en ünlü kadın karakterlerinden birisi olarak bilinen Lara Croft, bu sefer Alicia Vikander’in oyunculuğu ile bir kez daha beyaz perdeye geliyor. Geçtiğimiz güne kadar film hakkında set görüntüleri dışında hiçbir görüntü yoktu, ancak son olarak yayınlanan posterle film ve Lara Croft’un ilk resmi görselini görmüş olduk. Her şeyiyle Lara Croft karakterine çok yakışan Alicia Vikander, muhteşem gözükmesine rağmen posteri hazırlayan photoshop uzmanının gözünden kaçan bir olay çok büyük tepkilere yol açtı.

18 Temmuz 2018’de çıkacak Tomb Raider için hazırlanan posterde karakterin boynu tepkilere yol açtı. Twtitter’ın gündemine oturan görsel, insan anatomisine uymayan bir boyuna ev sahipliği yaptığı için eleştirel paylaşımların hedefi oldu. Photoshop işlemleri sırasında karakteri ön plana çıkarmak için boynu uzatılmaya çalışılmış ve ortaya absürt bir görüntü çıkmış. Olayın ardından Twitter’dan sayısız tepki alan görsel, yeni Tomb Raider filminin ilk hatası olarak nitelendiriliyor. Eğer filmde de böyle insanüstü hatalar olursa tepkilerin şiddeti daha da artacaktır.

Postere gelen tepkiler şu şekilde;

Boynuna ne yaptın

Herkesin, yeni Tomb Raider posterine karşı tepkisi

Daha iyi?

Alicia Vikander, boynunu Tomb Raider posterine hazır hale getiriyor!