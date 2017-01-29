Spider Man: Homecoming videosunu bir de bu versiyonu ile izleyin.

Fragmanları, yaptığı editler ile adeta birer sanat eserine dönüştüren yetenek abidesi Aldo Jones, 'Weird Trailers' adlı projesi kapsamında popüler filmlerin fragmanlarını bambaşka şeylere dönüştürmekte.

Bu konuda daha önceden Batman v Superman: Dawn of Justice, Captain America: Civil War ve Doctor Strange fragmanları ile karşımıza çıkan Aldo Jones'un son kurbanı, bir süre önce Sony bünyesinden Marvel'a dahil olan ve Civil War ile Marvel Sinematik Evrenine giriş yapan Örümcek Adam. 'Spider Man: Homecoming' fragmanını bir de Aldo Jones farkıyla seyredin.