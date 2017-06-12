Bu Haftanın Ücretisiz iOS Oyunu Belli Oldu: Framed!

Apple, iOS platformu için normalde ücretli olan bir uygulamayı her hafta ücretsiz olarak yayımlamaya devam ediyor. Bu haftanın oyunu ise çizgi roman tarzı hikayesiyle bulmaca severlerin kaçırmaması gereken Framed yapımı oldu.

Oldukça ilginç bir tarza sahip olan Framed, güçlü hikayesini tamamen oyuncunun kontrolüne bırakıyor. Her bir değişiklik, oyunun nihai sonucunu etkileyebiliyor. Uygulama bu hafta boyunca ücretsiz olarak App Store’dan indirilebilecek ve normalde 4 dolar olan ücret, indirdikten sonraki haftalarda ödenmeyecek.

Ödüllü yapım, son zamanlarda stüdyosuna ciddi derecede paara kazandırdı. Apple geliştirici stüdyolarıyla yaptığı anlaşma gereği, sevilen uygulamaları haftada bir tane olacak şekilde ücretsiz olarak sunmayı tercih ediyor. Bu, açıkçası birçok iOS kullanıcısının hoşuna gidecek bir detay. Android cephesinde ise buna rakip olacak tek şey yapılan indirimler ve kredi kazandıran Google Anketler uygulaması olsa gerek.

Eğer bir iOS kullanıcısıysanız, uygulamayı hemen aşağıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ücret ödememek için 14 Haziran Çarşamba gününe kadar vaktinizin olduğunu belirtelim. İyi eğlenceler :)