1993 yılında prostat kanserinden hayatını kaybeden caz ve rock müzik alanında efsaneleşen müzisyen Frank Zappa hologram teknolojisiyle turneye çıkıyor.

Bu sabah Zappa ailesinden yapılan açıklamaya göre Eyellusion isimli bir şirketle anlaşan aile, provaların ve prodüksiyonun bu yıl sonunda tamamlanması ile hologram Zappa turnesinin 2019’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kariyeri boyunca birlikte çalıştığı Steve Vai, Adrian Belew, Ian Underwood ve Arthur Barrow gibi müzisyenler de organizasyon kapsamında sahne alacak. Zappa’nın oğlu Ahmet Zappa’ya göre, Zappa hologram turnesinde babasının en sevilen ve neredeyse hiç çalınmamış şarkıları seyircilerle buluşacak.

Açıkçası böylesi kayıpların ardından yapılabilecek şeyler sınırlıyken, geliştirilen hologram teknolojisi sayesinde müziğe yeni bir soluk geliyor. Daha önce Michael Jackson, Tupac ve Elvis Presley gibi müzisyenlerin de hologram konserleri gerçekleştirilmişti. Hemen aşağıdan da Michael Jackson'a ait hologram konseri izleyebilirsiniz.