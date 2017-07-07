Fransa 2040 Yılına Kadar Tüm Benzinli Araçları Yasaklayacak!

Fransa Çevre Bakanı, 2040 yılına kadar tüm benzinli ve dizel araçları yasaklamak istediklerini belirtti. Ayrıca 2022 yılına kadar kömürden elektrik üretimi de durduruluyor.

Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yönetiminde yeni açıklamalar yapıldı. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot tarafından yapılan açıklamaya göre ülke, 2040 yılına kadar tüm benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor. Macron’un ülkeyi 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımına indirmek istediğini belirten Hulot, bu planın bir parçası olarak bir dizi adımlar atılacağını söyledi.

Planın ilk parçasında fakir ailelere prim ödenerek kirli araçlar yerine temiz alternatiflere dönecekleri açıklandı. Birçok marka ile görüştüklerini belirten bakan, Fransa’nın 2022 yılına kadar elektrik üretmek için kömür kullanmayı bırakacağını da söyledi.

Duyurular temiz enerji için Fransa’da düzenlenen ve birçok ülkenin katıldığı Paris Anlaşması kapsamında yapılıyor.

Aslında içten yanmalı motorları yasaklamak isteyen tek ülke Fransa değil. 2025 yılına kadar Hollanda ve Norveç de benzinli ve dizel araçları yasaklanacaklarını açıklamışlardı. Dünyanın en kalabalık ikinci nüfusu olan Hindistan da 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlardan kurtulmak istediklerini açıkladı.

Bu tarz adımlar yalnızca ülkelerden gelmiyor. Volvo, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada 2019’dan itibaren yalnızca elektrikli ve hibrid araçlar üreteceğini belirtmişti. Tesla gibi yenilenebilir enerjiyi kullanan araçlar değerini her geçen gün daha çok artırırken, yanmalı motorlar ise piyasadan kalkmaya başlayacak. Sizce ülkemizde içten yanmalı motorlar ne zaman yasaklanır?