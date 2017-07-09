Fransa Benzinli ve Dizel Araçları Yasaklıyor

Çevre Bakanı, 2040 yılına kadar Fransa’nın tüm benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planladığını söyledi.

Nicolas Hulot bu açıklamayı, Fransa'nın yeni Başkanı Emmanuel Macron’un Fransa’yı 2050 yılına kadar karbondan arındırma planları dahilinde yaptı.

Hulot’nun da belirttiği üzere Fransız araba üreticileri üzerinde baskı oluşturacak olan bu plana göre, bütçesi daha kötü olan ailelere, araçlarını hava kirliliğine yol açmayan yeni bir tanesiyle değiştirmek istediklerinde öncelik tanınacak.

Hulot düzenlenen basın toplantısında Fransa’nın 2022 yılına kadar elektrik üretiminde kömür kullanımını tamamen durduracağını söyledi.

“İklim değişimi ile mücadelenin Fransızların günlük yaşamlarında gelişime yol açacağını göstermek istiyoruz”

Clientearth CEO’su James Thornton atılan adımla ilgili olarak şöyle dedi:

“Bu, Fransız hükümetinin kararlılığını gösteren önemli bir bildirge. Aynı zamanda temiz hava ve iklim için yapmamız gereken değişikliklerle ilgili olarak bazı hükümetler uğraş verirlerken, önümüzdeki yıllarda diğer ülkelerin de bu doğrultuda atacakları adımların hızla artacağının bir örneği olma özelliği taşıyor.

Volvo’nun geçtiğimiz gün attığı adımı takip eden bu adımla birlikte, içten yanmalı motorların geleceğinin pek parlak olmadığını görüyoruz. Bu değişim, halihazırda gerekli alt yapıyı tamamlamaya başlamamış olan ulaşım ve endüstri firmalarının da çok geçmeden değişime ayak uydurmak zorunda kalacaklarını da net bir şekilde gösteriyor.

Atılan bu adımlar, şehirlerimizdeki ve kasabalarımızdaki hava kirliliğinden bizleri korumak ve iklim değişimini minimuma indirgemek için ihtiyaç duyulan diğer hükümetler ve sanayi toplulukları tarafından da önemsenmeli. “

Hollanda, Norveç, Almanya ve Hindistan da benzinli ve dizel araçlardan kurtulmak istediklerine dair beklentilerini kamuoyuna duyurmuşlardı.