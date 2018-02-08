Honor 9 ve 8 Pro EMUI 8.0 İle Yapay Zekaya Kavuşuyor

Her ne kadar Kirin 970 çipinin yapay zeka için ayrılmış modülüne sahip olmasalar da, yapılacak EMUI 8.0 güncellemesi ile bu modeller de yapay zekanın nimetlerinden faydalanacaklar.

Honor'ın Fransa şubesi Twitter'da yaptığı açıklama ile Honor 9 ve Honor 8 Pro'nun EMUI 8.0'a son güncellemeyi alacaklarını açıkladı. EMUI 8.0, firmanın Android 8.0 Oreo üzerinde kullanıcı ara yüzünün son versiyonu. Güncelleme yayını 7 Şubat'ta her iki üst seviye cihaza gönderilmeye başlandı. Huawei'nin alt markasının Fransa birimi aynı zamanda güncelleme alacak iki diğer telefon modeli için tarih aralığını da açıkladı. Önceki Honor 8 modeli ile yeni orta seviye Honor 7X modelinden bahsediyoruz. Honor'ın Hindistan şubesi Ocak ayında yaptığı açıklamada, yazılım ve donanım kısıtlamaları nedeniyle Honor 8 ya da Android Oreo'nun EMUI 8.0 almayacağını açıklamıştı ama görünen o ki yanılmışlar.

Honor'ın Fransa şubesine göre cihaz 2018 yılı ikinci çeyreğinde EMUI 8.0'a güncellenecek (yani Nisan ile Haziran ayları arasında). Aynı durum Honor 7X için de geçerli. Şu an itibariyle Honor 8'e de geleceği konusunda bir netlik yok. Bu güncelleme aslında Honor 9 ve 8 Pro için önemli geliştirmeler getiriyor. Daha iyi bir sistem dengesi ve batarya ömrü yanında, kullanıcı arayüzünün görsel yenilenmesi de söz konusu bu güncellemede. Üstelik yeni yapay zeka özellikleri de eklendi.

Her ne kadar bu telefonlarda yapay zeka için özel bir modül bulunmasa da, bu güncellemeler Kirin 970 çipinin ve bu çipin Nöral İşlem Ünitesi'nin sunduklarıyla benzerlik taşıyor. Otomatik fotoğraf sahnesi tespiti, anlık çeviri ve otomatik kullanıcı arayüzü optimizasyonu güncellemede yer alıyor. Bu seçkin özelliklerin yanında Android Oreo'da bulunan en önemli standart özellikler de yer alacaktır. Honor 9 ve 8 Pro aynı zamanda resim içinde resim modu ile uygulamayı ekranda akışkan pencereler şeklinde küçültebilecek ve aynı zamanda diğer işleri yaparken bu uygulamalara göz atabileceksiniz.