En Uzun Sözcük Yarışmasını Türkçe Kelime Kazandı

Fransa’nın Lyon kentinde bulunan ve aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 10 farklı dilde yayın yapan Euronews kanalının hazırladığı haberde, en uzun sözcük Türkçe’ye ait oldu.

Euronews kanalı, farklı ülkelere mensup gazetecilerden kendi dillerinin en uzun kelimesini bulup bunu kamera karşısında söylemelerini istedi. Yarışmanın kazananı ise 75 harften oluşan ‘Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeye-bileceklerimizdenmişsinizcesinesiniz’ ile Türkçe oldu.

İngilizce’de en uzun kelime, bir akciğer hastalığını tanımlamak için kullanılan ‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’, fakat uydurulan bazı sözcükler ve teknik ifadeler dışarıda bırakıldığında en uzun kelime, İngiliz Kilisesi’nin devletten ayrılmasına karşı olma pozisyonunu tanımlayan ‘antidisestablishmentarianism’ kelimesi.

Fransızca, İspanyolca ve İtalyancadaki en uzun kelimeler 30 harfin altında yer alıyor. Fransızcadaki 25 harfli ‘anticonstitutionnellement‘ kelimesi, anayasadaki kurallarla uyumlu olmayan bir şefe atıfta bulunulması anlamına gelirken İspanyolcadaki 23 harfli ‘electroencefalografista‘ sözcüğü, beyin dalgaları çizelgesi yapan sağlık çalışanlarını tanımlıyor. İtalyancadaki 26 harfli ‘precipitevolissimevolmente‘ ise ‘mümkün olduğunca hızlı’ anlamına geliyor.

Aşağıdaki videoda gazetecilerin kendi dillerinde söyledikleri en uzun kelimeleri göreceksiniz.