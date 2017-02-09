Fransa'daki Nükleer Enerji Santralinde Patlama Gerçekleşti

Fransa'nın kuzey bölgesindeki Flamanville nükleer santralinde patlama meydana geldi ancak patlama tam anlamıyla ucuz atlatıldı.

Fransa'nın kuzey bölgesinde bulunan Flamanville isimli nükleer santralin makine dairesinde bir patlama gerçekleşti. Bu patlama nükleer santralde çalışan insanların kısa süreli büyük bir panik yaşamasına neden olurken şans eseri patlama küçük hasarlarla atlatıldı.

Normandiya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama bölgenin yerel saatiyle 10:00'da gerçekleşti. Makine dairesinde bulunan nükleeer reaktörün patlaması sonucu çıkan yangın nedeniyle nükleer santralde 5 kişi duman nedeniyle hafif yaralanırken olayda ölen ya da ağır yaralanan olmadı. Yangın büyümeden söndü ve nükleer santralin farklı bölgeleri yangından etkilenmedi.

Bölgede bulunan sağlık ekipleri olaya müdahale ederken nükleer santralin hassas noktasında hiçbir yangının olmadığı sonucuna ulaşıldı ve bu nedenle de patlamanın hiçbir şekilde nükleer sızıntıya sebep olmayacağı söylendi. Olay sonrasında nükleer santralin 1 numaralı reaktörü tedbir amaçlı devre dışı bırakıldı, diğer reaktörlerde ise düzen aynı şekilde devam ediyor.

Elbette bu olay şans eseri büyük çaplı bir hasar olmadan atlatıldı ancak bir nükleerin patladığında nasıl etkilere yol açabileceğini aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz: