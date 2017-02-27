Fransız yetkililer, Başkanlık Sarayı'na yapılabilecek bir terörist-drone saldırısına karşı doğanın güçlerinden faydalanmayı tercih ediyor.

Fransa'nın gerçekleştirdiği son eylem, kendinizi 2005 yılında hissetmenize neden olabilir. Cep telefonları ile kol saatlerinin benzer özellikler sergilediği, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmadığı ve “gerçek” kartalların drone avına çıktığı zamanlara dönmeye ne dersiniz? Gerçi o zamanlar drone'lar, şimdiki örneklerine kıyasla prototipten öte değildi.

Washington Post, d'Artagnan, Athos, Porthos ve Aramis adındaki genç kartalların, Fransa'da kritik bölgelerde gerçekleşebilecek terörist saldırılarla uğraşmak üzere eğitildiğini bildirdi. Agence France-Presse'ye göre ise, Fransız başkanlık sarayı etrafında gezinen drone'lar, hem siber saldırı hem de terörizm eylemleri gerçekleştirebilecek nitelikte. Karşı saldırı için drone'lar geliştirebilir ama drone'ların sinyallerine daima sızılabilir ve hiçbir makine size sadık bir hayvan kadar verimli değil. Üstelik kartallar, parçalanan drone'ların aksine kalabalığa metal yağdırmaz.

Askeri programın ismi ve görünüşü eski görünebilir (ne de olsa Alexander Dumas'ın klasik eserinden bahsediyoruz) ama gerçek hiç de antik değil. Zira eğitilen kartallar, onlarca giyilebilir aksesuar ve GPS yongaları ile ile donatılacaklar. Kartalların gördüğü her şeyi Fransız yetkililer de görebilecek ve gerekli takdirde, elektronik cihazlardan kartallara talimat verilebilecek. Basit ama etkili.