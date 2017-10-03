Fransa, yapılan yeni düzenleme ile birlikte photoshop kullanımını resmen yasakladığını duyurdu.

Fransa hükumeti, bugün yapmış olduğu açıklamayla photohop yasağının yürürlüğe girdiğini tüm kamuoyuna duyurdu.

Yapılan bu duyurunun ardından artık moda tasarım ve pazarlama sektöründe kullanılan fotoğraflarda rötuş yapıldığını tüketiciye bildirmek zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeyle beraber ticari amaçlı herhangi bir katalog, ilan, gazate veya dergide yer alan fotoğraflarda rötuş amaçlı yapılan her türlü müdahale ve değişiklik hakkında tüketiciler bilinçlendirilecekler.

Bu uygulamayla özellikle de moda, reklam ve pazarlama sektörleri hedef alınıyor. Eğer ilanlarda kullanılan insan figürü ve herhangi bir silüetinde yapılan her türlü değişiklik tüketiciye bildirilmezse, firmalar büyük yaptırımlar ile baş başa kalacaklar. Kural ihlali durumunda 3 bin 700 eurodan onbinlerce euroya ulaşan cezalar uygulanacak. Uygulamanın moda dünyasına yönelik daha önce çıkartılan sıfır beden ve anoraksiya karşıtı ''manken yasasının'' bir devamı olduğu belirtiliyor.